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Рідке золото: нутриціолог розповіла, чим так корисне аюрведичне масло гхі

Автор: Ольвія Агаркова

Масло Гхі в Індії називають рідким золотом, а його користь складно переоцінити. Цей аюрведичний продукт має масу переваг.

Нутриціолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram розкрила правду про масло гхі.

Гхі - це різновид топленого масла. У ньому більше жиру, ніж у вершковому маслі, через те, що з нього видалені і вода, і сухі речовини молока.

Топлене масло виробляється шляхом нагрівання вершкового масла, щоб відокремити рідкі і тверді частини молока від жиру.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для виробництва 1 літра гхі необхідно 1,7 літра вершків. Для цього має бути перероблено (отсепаровано) 28-30 літрів молока. Вершки збиваються в масло, яке протягом декількох годин (в залежності від кількості масла, в середньому 1 год на 1 кг) витоплюється на повільному вогні.

Топлене масло було створено для запобігання псування масла в теплу погоду.
І активно використовується в Індії, як в кулінарії, так і в косметології та медицині.

Це масло використовують для приготування, і для цього є кілька причин:

1. Топлене масло має високу температуру димлення, тобто температуру, при якій жири стають летючими і починають диміти - 250°

2. Стабільне при температурній обробці і не виділяє канцерогенів

3. Топлене масло повністю не містить лактози (молочного цукру) і казеїну (молочного білка), в той час як вершкове масло містить невелику кількість кожного з них. Для людей, у яких є алергія або чутливість до цих молочних компонентів, кращим вибором буде топлене масло.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Анна Єлькіна розповіла, як відновити емоційний і енергетичний балланс.

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