Зобогенный продукт: врач рассказала, вредно ли есть капусту при заболеваниях щитовидной железы

Правда, что капусту вредно есть при заболеваниях щитовидной железы? Есть продукты, которые называют зобогенными. Зоб - это увеличение щитовидной железы.
Они содержат вещества гойтрогены, которые подавляют производство гормонов ЩЖ и, соответственно, нарушают ее функции.
К таким продуктам относятся крестоцветные, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.
Крестоцветные - это не только капуста: белокочанная, савойская, цветная, брокколи, брюссельская, кольраби, кимчи.
А также:
Гойтрогены могут встречаться не только в продуктах, а также в воде, воздухе и лекарственных средствах.
Здоровая щитовидка (фото: pexels.com)
1. Действие гойтрогенов может проявить свое влияние у пациентов с явным дефицитом йода, если они будут есть капусту в больших количествах.⠀
Все крестоцветные овощи выделяют глюкозинолаты, тиоцианаты и изотиоцианаты - серосодержащие соединения, которые препятствуют доставке йода в щитовидную железу.
2. Накопление гойтрогенов может произойти, если состояние кишечника не в норме (СИБР). После работы с ЖКТ такие продукты можно опять вводить в рацион.⠀
Если щитовидная железа удалена, вам не стоит беспокоиться о влиянии гойтрогенов.
Известно, что кулинарная обработка: приготовление на пару, тушение, запекание, квашение, почти полностью нейтрализует глюкозинолаты.
Изабелла Венц, книгу которой "Протокол Хашимото" я рекомендую прочесть всем, у кого есть проблемы с ЩЖ, также не советует полностью исключать крестоцветные из рациона.
Единственный гойтроген, которого стоит избегать в любом виде - это соя. Она блокирует деятельность фермента ТПО, соединяющего йод с тирозином.
Раньше нутрициолог рассказала, что стоит проверить в первую очередь, если выпадают волосы.