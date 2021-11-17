Зобогенный продукт: врач рассказала, вредно ли есть капусту при заболеваниях щитовидной железы

Капуста (фото: pexels.com)

Крестоцветные - это не только капуста: белокочанная, савойская, цветная, брокколи, брюссельская, кольраби, кимчи.

А также:

Кресс-салат, руккола,

Хрен, брюква,

Просо, кукуруза,

Салат мицуна,

Листовая горчица,

Персики, груши, клубника,

Арахис, кедровые орехи,

Редька, редис,

Рапс, репа,

Соя,

Шпинат,

Батат (сладкий картофель),

Молодые побеги бамбука,

Кассава.

Гойтрогены могут встречаться не только в продуктах, а также в воде, воздухе и лекарственных средствах.

Здоровая щитовидка (фото: pexels.com)

Кому действительно стоит ограничить крестоцветные

1. Действие гойтрогенов может проявить свое влияние у пациентов с явным дефицитом йода, если они будут есть капусту в больших количествах.⠀

Все крестоцветные овощи выделяют глюкозинолаты, тиоцианаты и изотиоцианаты - серосодержащие соединения, которые препятствуют доставке йода в щитовидную железу.

2. Накопление гойтрогенов может произойти, если состояние кишечника не в норме (СИБР). После работы с ЖКТ такие продукты можно опять вводить в рацион.⠀

Если щитовидная железа удалена, вам не стоит беспокоиться о влиянии гойтрогенов.

Известно, что кулинарная обработка: приготовление на пару, тушение, запекание, квашение, почти полностью нейтрализует глюкозинолаты.

Изабелла Венц, книгу которой "Протокол Хашимото" я рекомендую прочесть всем, у кого есть проблемы с ЩЖ, также не советует полностью исключать крестоцветные из рациона.

Единственный гойтроген, которого стоит избегать в любом виде - это соя. Она блокирует деятельность фермента ТПО, соединяющего йод с тирозином.