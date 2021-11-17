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Зобогенний продукт: лікар розповіла, чи шкідливо їсти капусту при захворюваннях щитовидної залози

Автор: Тетяна Турчанікова

Чи правда, що капусту шкідливо їсти при захворюваннях щитовидної залози? Є продукти, які називають зобогенными. Зоб - це збільшення щитовидної залози.

Вони містять речовини гойтрогени, які пригнічують виробництво гормонів ЩЗ і, відповідно, порушують її функції.

До таких продуктів відносяться хрестоцвіті, Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Капуста (фото: pexels.com)

Хрестоцвіті - це не тільки капуста: білокачанна, савойська, цвітна, брокколі, брюссельська, кольрабі, кимчи.

А також:

  • Крес-салат, рукола,
  • Хрін, бруква,
  • Просо, кукурудза,
  • Салат мицуна,
  • Листова гірчиця,
  • Персики, груші, полуниця,
  • Арахіс, кедрові горіхи,
  • Редька, редис,
  • Ріпак, ріпа,
  • Соя,
  • Шпинат,
  • Батат (солодка картопля),
  • Молоді пагони бамбука,
  • Кассава.

Гойтрогени можуть зустрічатися не тільки в продуктах, а також у воді, повітрі і лікарських засобах.

Здорова щитовидка (фото: pexels.com)

Кому дійсно варто обмежити хрестоцвіті

1. Дія гойтрогенів може проявити свій вплив у пацієнтів з явним дефіцитом йоду, якщо вони будуть їсти капусту у великих кількостях.⠀

Всі хрестоцвіті овочі виділяють глюкозинолати, тіоціанати і ізотіоціанати - сірковмісні сполуки, які перешкоджають доставці йоду в щитовидну залозу.

2. Накопичення гойтрогенов може статися, якщо стан кишечника не в нормі (СИБР). Після роботи з шлунково-кишкового тракту такі продукти можна знову вводити в раціон.⠀

Якщо щитовидна залоза видалена, вам не варто турбуватися про вплив гойтрогенів.

Відомо, що кулінарна обробка: приготування на пару, гасіння, запікання, квашення, майже повністю нейтралізує глюкозинолати.

Ізабелла Венц, книгу якої "Протокол Хашимото" я рекомендую прочитати всім, у кого є проблеми з ЩЗ, також не радить повністю виключати хрестоцвіті з раціону.

Єдиний гойтроген, якого варто уникати в будь-якому вигляді - це соя. Вона блокує діяльність ферменту ТПО, що з'єднує йод з тирозином.

Раніше нутриціолог розповіла, що варто перевірити в першу чергу, якщо випадає волосся.

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