Зобогенний продукт: лікар розповіла, чи шкідливо їсти капусту при захворюваннях щитовидної залози

Капуста (фото: pexels.com)

Хрестоцвіті - це не тільки капуста: білокачанна, савойська, цвітна, брокколі, брюссельська, кольрабі, кимчи.

А також:

Крес-салат, рукола,

Хрін, бруква,

Просо, кукурудза,

Салат мицуна,

Листова гірчиця,

Персики, груші, полуниця,

Арахіс, кедрові горіхи,

Редька, редис,

Ріпак, ріпа,

Соя,

Шпинат,

Батат (солодка картопля),

Молоді пагони бамбука,

Кассава.

Гойтрогени можуть зустрічатися не тільки в продуктах, а також у воді, повітрі і лікарських засобах.

Здорова щитовидка (фото: pexels.com)

Кому дійсно варто обмежити хрестоцвіті

1. Дія гойтрогенів може проявити свій вплив у пацієнтів з явним дефіцитом йоду, якщо вони будуть їсти капусту у великих кількостях.⠀

Всі хрестоцвіті овочі виділяють глюкозинолати, тіоціанати і ізотіоціанати - сірковмісні сполуки, які перешкоджають доставці йоду в щитовидну залозу.

2. Накопичення гойтрогенов може статися, якщо стан кишечника не в нормі (СИБР). Після роботи з шлунково-кишкового тракту такі продукти можна знову вводити в раціон.⠀

Якщо щитовидна залоза видалена, вам не варто турбуватися про вплив гойтрогенів.

Відомо, що кулінарна обробка: приготування на пару, гасіння, запікання, квашення, майже повністю нейтралізує глюкозинолати.

Ізабелла Венц, книгу якої "Протокол Хашимото" я рекомендую прочитати всім, у кого є проблеми з ЩЗ, також не радить повністю виключати хрестоцвіті з раціону.

Єдиний гойтроген, якого варто уникати в будь-якому вигляді - це соя. Вона блокує діяльність ферменту ТПО, що з'єднує йод з тирозином.