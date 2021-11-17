Зобогенний продукт: лікар розповіла, чи шкідливо їсти капусту при захворюваннях щитовидної залози

Чи правда, що капусту шкідливо їсти при захворюваннях щитовидної залози? Є продукти, які називають зобогенными. Зоб - це збільшення щитовидної залози.
Вони містять речовини гойтрогени, які пригнічують виробництво гормонів ЩЗ і, відповідно, порушують її функції.
До таких продуктів відносяться хрестоцвіті, Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.
Хрестоцвіті - це не тільки капуста: білокачанна, савойська, цвітна, брокколі, брюссельська, кольрабі, кимчи.
А також:
Гойтрогени можуть зустрічатися не тільки в продуктах, а також у воді, повітрі і лікарських засобах.
Здорова щитовидка (фото: pexels.com)
1. Дія гойтрогенів може проявити свій вплив у пацієнтів з явним дефіцитом йоду, якщо вони будуть їсти капусту у великих кількостях.⠀
Всі хрестоцвіті овочі виділяють глюкозинолати, тіоціанати і ізотіоціанати - сірковмісні сполуки, які перешкоджають доставці йоду в щитовидну залозу.
2. Накопичення гойтрогенов може статися, якщо стан кишечника не в нормі (СИБР). Після роботи з шлунково-кишкового тракту такі продукти можна знову вводити в раціон.⠀
Якщо щитовидна залоза видалена, вам не варто турбуватися про вплив гойтрогенів.
Відомо, що кулінарна обробка: приготування на пару, гасіння, запікання, квашення, майже повністю нейтралізує глюкозинолати.
Ізабелла Венц, книгу якої "Протокол Хашимото" я рекомендую прочитати всім, у кого є проблеми з ЩЗ, також не радить повністю виключати хрестоцвіті з раціону.
Єдиний гойтроген, якого варто уникати в будь-якому вигляді - це соя. Вона блокує діяльність ферменту ТПО, що з'єднує йод з тирозином.
Раніше нутриціолог розповіла, що варто перевірити в першу чергу, якщо випадає волосся.