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Зверский аппетит и переедание: диетолог рассказала о связи сна с лишним весом и предложила решение

Автор: Ольвия Агаркова

Сон и переедание… Есть ли связь? Что если недостаток сна может влиять и на нашу тягу к еде?

На эти вопросы ответила в Instagram-аккаунте диетолог Ольга Безуглая.

Да, согласно научным исследованиям недостаточный сон увеличивает риск переедания на следующий день и больше стимулирует нас выбирать нездоровую пищу!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Это связано с нарушением выработки лептина и грелина. Грелин тесно связан с голодом, а лептин - с чувством сытости. Недостаток сна может вызывать повышение уровня грелина и снижение уровня лептина, что приводит к усилению голода и аппетита.

Это увеличивает вероятность переедания, также и потому, что большее время бодрствования создает больше возможностей для приема пищи. Недостаток сна также влияет на части мозга, которые определяют, как мы думаем о еде.

В исследованиях людей с ограниченным количеством сна, активность мозга усиливается в тех областях, которые относятся к еде как к положительной награде, что делает нас более уязвимыми к перееданию.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также доказано, что у тех, кто регулярно не высыпается, наблюдается повышенный аппетит именно к высококалорийной пище. Плюс, важно понимать, что само по себе переедание, особенно ночью, может нарушить сон.

В результате может возникнуть порочный круг, в котором плохой сон вызывает переедание, которое может сыграть роль в дальнейшем ухудшении сна.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поэтому, если Вы тот человек, кто регулярно недосыпает, и его сонный долг только растет, важно начать это менять:

  • обратить внимание на свою гигиену сна;
  • понять сколько нужно вашему организму, чтобы выспаться;
  • кому-то может понадобиться ведение дневника сна;
  • пересмотр дневного распорядка со смещением режима бодрствования и сна;
  • уменьшение кофеинсодержащих напитков;
  • блэкаут шторы;
  • забота о микроклимате в спальне и т. д.

Существует много вариантов, как начать работать со своим сном. Важно начать пробовать и получиться! Хотя иногда проще сказать: "Да что вы, я сова! И вообще я из совиного гнезда и это у нас семейное! Я точно не засну!". Но спать важно и нужно, если хотим быть стройными!

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова развенчала главные мифы о сочетаемости продуктов питания.

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