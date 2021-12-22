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Звірячий апетит і переїдання: дієтолог розповіла про зв'язок сну із зайвою вагою і запропонувала рішення

Автор: Ольвія Агаркова

Сон і переїдання ... Чи є зв'язок? Що якщо нестача сну може впливати і на нашу тягу до їжі?

На ці питання відповіла в Instagram-акаунті дієтолог Ольга Безугла.

Так, згідно з науковими дослідженнями недостатній сон збільшує ризик переїдання на наступний день і більше стимулює нас вибирати нездорову їжу!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Це пов'язано з порушенням вироблення лептину і греліну. Грелін тісно пов'язаний з голодом, а лептин - з почуттям ситості. Недолік сну може викликати підвищення рівня греліну і зниження рівня лептину, що призводить до посилення голоду і апетиту.

Це збільшує ймовірність переїдання, також і тому, що більший час неспання створює більше можливостей для прийому їжі. Нестача сну також впливає на частини мозку, які визначають, як ми думаємо про їжу.

У дослідженнях людей з обмеженою кількістю сну, активність мозку посилюється в тих областях, які ставляться до їжі як до позитивної нагороди, що робить нас більш вразливими до переїдання.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також доведено, що у тих, хто регулярно не висипається, спостерігається підвищений апетит саме до висококалорійної їжі. Плюс, важливо розуміти, що саме по собі переїдання, особливо вночі, може порушити сон.

В результаті може виникнути порочне коло, в якому поганий сон викликає переїдання, яке може зіграти роль в подальшому погіршенні сну.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тому, якщо ви та людина, хто регулярно недосипає, і її сонний борг тільки зростає, важливо почати це міняти:

  • звернути увагу на свою гігієну сну;
  • зрозуміти скільки потрібно вашому організму, щоб виспатися;
  • комусь може знадобитися ведення щоденника сну;
  • перегляд денного розпорядку зі зміщенням режиму неспання і сну;
  • зменшення кофеїновмісних напоїв;
  • блекаут штори;
  • турбота про мікроклімат в спальні і т. д.

Існує багато варіантів, як почати працювати зі своїм сном. Важливо почати пробувати і все вийде! Хоча іноді простіше сказати: "Та що Ви, я сова! І взагалі я з совиного гнізда і це у нас сімейне! Я точно не засну!". Але спати важливо і потрібно, якщо хочемо бути стрункими!

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розвінчала головні міфи про сполучуваність продуктів харчування.

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