Не хочу быть артефактом: бэк-вокалистка Верки Сердючки Ольга Нека - о сольной карьере и работе со звездами

Что вам нравится за кулисами шоу?

Здесь комфортно быть собой. Какая я в жизни, такая на сцене и за кулисами. Я и детей так воспитываю, чтобы они не боялись проявлять свои сильные стороны. Понятно, что в данном случае речь идет не о наглости и навязчивости, но важно не стесняться заявлять о себе. Причем делать это естественно.

Что помогает вам оставаться востребованной?

Я считаю, что у меня еще все впереди. Я пока не достигла того уровня, которого бы хотела. Хотя, несмотря на все перипетии в нашей стране и в шоу-бизнесе, мне удается по-прежнему заниматься музыкой.

Ольга Нека - член жюри нового шоу (фото: пресс-служба)

Над чем вы сейчас работаете?

Меня интересует мой проект. Мне важно, чтобы он окреп и мое имя стало работать на меня. Конечно, все артисты ждут, чтобы поскорее сняли все запреты и можно было бы вернуться к концертной деятельности. Все-таки хочется продолжать развиваться. Хочется новой музыкальной "крови!" (Улыбнулась).

Вы сразу ставите перед собой высокую планку, когда речь идет о целях?

Планка была поставлена мной, когда я еще участвовала в проектах других артистов. Это были очень шикарные и сцены, и зрители, и шоу. Поэтому на всех самых лучших сценах мира я уже побывала. Просто хотелось бы снова оказаться на них, но уже с сольной программой. Ведь одно дело, когда ты являешься членом команды и артефактом чьего-то проекта, а другое дело, когда ты выходишь к зрителю, уже будучи сам в авангарде.

Артистка идет своим сольным путем (фото: пресс-служба)

После карантина часто можно услышать, что у людей возникла нервозность из-за нестабильности в мире. Что бы вы посоветовали делать?

У каждого человека свои способы успокоиться. Например, мне интересна система human design. Я стала интересоваться ею 5 лет назад и пока именно она вызывает удовольствие и возвращает меня к себе. Я стараюсь воспитывать детей, исходя из полученных знаний. Это так же очень помогает в социуме.

В период самоизоляции многие проходили марафоны, мастер-классы и вебинары. Вам это интересно?

Мне всегда интересно самопознание, но я сама для себя что-нибудь придумываю. Мне не нравится эффект толпы: кто-то сказал, и все побежали. Если мне что-то надо изменить в себе, я начинаю искать способы. Например, я всегда экспериментирую с питанием, чтобы оставаться красивой и стройной. Мне интересно интервальное питание, а именно система 16/8, когда можно есть 8 часов и 16 часов обходиться без пищи. Хотя у меня получается даже больше. Примерно 20/4. Я могу поесть только утром и затем весь день даже не притронуться к еде. Если я переедаю, то на следующий день голодаю. Раньше я фанатично занималась спортом, а сегодня стараюсь все выровнять с помощью правильного питания.

Ольга Нека на проекте (фото: пресс-служба)

Есть ли такая фраза, которой вы руководствуетесь в жизни?

Некоторые фразы еще с училища до сих пор повторяют за мной. Есть хорошее правило трех "п": "Постепенно, по ступеням, постоянно". Я не могу сказать, что придерживаюсь какого-то одного высказывания, ведь все вокруг не стоит на месте. Поэтому я стараюсь быть гибкой. Если оставаться консервативным человеком, то попросту окажешься где-то в хвосте. Нужно набирать скорость и двигаться дальше.