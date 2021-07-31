Не хочу бути артефактом: бек-вокалістка Вєрки Сердючки Ольга Нека - про сольну кар'єру і роботу з зірками

Що вам подобається за лаштунками шоу?

Тут комфортно бути собою. Яка я в житті, така на сцені і за лаштунками. Я і дітей так виховую, щоб вони не боялися проявляти свої сильні сторони. Зрозуміло, що в даному випадку мова йде не про нахабство і нав'язливість, але важливо не соромитися заявляти про себе. Причому робити це природно.

Що допомагає вам залишатися затребуваною?

Я вважаю, що у мене ще все попереду. Я поки не досягла того рівня, якого б хотіла. Хоча, незважаючи на всі перипетії в нашій країні і в шоу-бізнесі, мені вдається, як і раніше, займатися музикою.

Ольга Нека - член журі нового шоу (фото: прес-служба)

Над чим ви зараз працюєте?

Мене цікавить мій проект. Мені важливо, щоб він зміцнів і моє ім'я стало працювати на мене. Звичайно, всі артисти чекають, щоб скоріше зняли всі заборони і можна було б повернутися до концертної діяльності. Все-таки хочеться продовжувати розвиватися. Хочеться нової музичної "крові!" (Посміхнулася).

Ви відразу ставите перед собою високу планку, коли мова йде про цілі?

Планка була поставлена мною, коли я ще брала участь в проектах інших артистів. Це були дуже шикарні і сцени, і глядачі, і шоу. Тому на всіх найкращих сценах світу я вже побувала. Просто хотілося б знову опинитися на них, але вже з сольною програмою. Адже одна справа, коли ти є членом команди і артефактом чийогось проекту, а інша справа, коли ти виходиш до глядача, вже будучи сам в авангарді.

Артистка йде своїм сольним шляхом (фото: прес-служба)

Після карантину часто можна почути, що у людей виникла нервозність через нестабільність у світі. Що б ви порадили робити?

У кожної людини свої способи заспокоїтися. Наприклад, мені цікава система human design. Я стала цікавитися нею 5 років тому і поки саме вона викликає задоволення і повертає мене до себе. Я намагаюся виховувати дітей, виходячи з отриманих знань. Це так само дуже допомагає в соціумі.

У період самоізоляції багато проходили марафони, майстер-класи та вебінари. Вам це цікаво?

Мені завжди цікаво самопізнання, але я сама для себе що-небудь придумую. Мені не подобається ефект натовпу: хтось сказав, і всі побігли. Якщо мені щось треба змінити в собі, я починаю шукати способи. Наприклад, я завжди експериментую з харчуванням, щоб залишатися красивою і стрункою. Мені цікаво інтервальне харчування, а саме система 16/8, коли можна їсти 8 годин і 16 годин обходитися без їжі. Хоча у мене виходить навіть більше. Приблизно 20/4. Я можу поїсти тільки вранці і потім весь день навіть не доторкнутися до їжі. Якщо я переїдаю, то наступного дня голодую. Раніше я фанатично займалася спортом, а сьогодні намагаюся все вирівняти за допомогою правильного харчування.

Ольга Нека на проекті (фото: прес-служба)

Чи є така фраза, якою ви керуєтеся в житті?

Деякі фрази ще з училища досі повторюють за мною. Є хороше правило трьох "п": "поступово, по щаблях, постійно". Я не можу сказати, що дотримуюся якогось одного висловлювання, адже все навколо не стоїть на місці. Тому я намагаюся бути гнучкою. Якщо залишатися консервативною людиною, то просто опинишся десь в хвості. Потрібно набирати швидкість і рухатися далі.