Она дала четко понять: участник "Холостячки 2" рассказал, готов ли вернуть Огневич

"Злата, она публичное лицо, артист. Я не знал, какой должен быть к ней подход. Ведь она точно выбирает себе какого-то особенного мужчину. И как она выбирает, мне было не понятно. Я часто стеснялся и смущался с ней обсудить какую-то тему. Такой ступор был, и это как раз мешало завоевать Злату",- рассказал о своих ощущениях и ошибках Андрей.

Андрей готовил для Златы романтические свидания (фото: instagram.com/diveeasy)

"Я основывался на своих чувствах", - добавил мужчина.

Хветкевич отметил, что по характеру отличается от финалистов, и, возможно, его линия поведения и помешала пройти дальше.

"Я более мягкий. У меня в отношениях нет никакой ругани. Я должен был быть жестче, как избранник Златы, тогда было бы болше шансов", – считает предприниматель.

Андрей рассказал, что видел в тезке-победителе конкурента. "Я понимал, что он может победить, хотя до конца не верил в это", - поделился своим взглядом Андрей.

Андрей видел в тезке конкурента (фото: instagram.com/diveeasy)

Когда мужчина ушел из проекта, то был разбит, ведь совсем не ожидал, что покинет реалити именно на том этапе.

"Эта боль до сих пор присутсятвует, поэтому я не готов еще к новым отношениям", - признался бизнесмен.

Он также ответил на вопрос, готов ли добиваться расположения певицы и завоевывать ее за пределами проекта.

"Это чуть не та ситуация, не та история. В какой-то мере до сих пор больно. Я понимаю, что Злате я не нужен. Она дала это четко понять. Если я снова буду пытаться добиваться ее, то это будет бесполезно, бессмысленно", - поделился своими мыслями бизнесмен.