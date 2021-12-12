Вона дала чітко зрозуміти: учасник "Холостячки 2" розповів, чи готовий повернути Огнєвіч

Екс-учасник "Холостячки 2" і один з фаворитів проекту, успішний бізнесмен, рекордсмен і чемпіон з дайвінгу Андрій Хветкевич покинув шоу після знайомства Злати Огнєвіч з батьками учасників. Чоловік був дуже засмучений таким поворотом подій, адже він намагався вражати артистку і радувати її красивими пам'ятними побаченнями.
На фінальному пост-шоу Андрій зізнався, що все ще самотній, а в інтерв'ю для YouTube-каналу "Олицька"детально розповів про стратегія завоювання Злати Огнєвіч і почуття до співачки.
"Злата, вона публічна особа, артист. Я не знав, який повинен бути до неї підхід. Адже вона точно вибирає собі якогось особливого чоловіка. І як вона вибирає, мені було не зрозуміло. Я часто соромився і ніяковів з нею обговорити якусь тему. Такий ступор був, і це якраз заважало завоювати Злату", - розповів про свої відчуття і помилки Андрій.
Андрій готував для Злати романтичні побачення (фото: instagram.com/diveeasy)
"Я грунтувався на своїх почуттях", - додав чоловік.
Хветкевич зазначив, що за характером відрізняється від фіналістів, і, можливо, його лінія поведінки і завадила пройти далі.
"Я м'якший. У мене в стосунках немає ніякої лайки. Я мав бути жорсткішим, як обранець Злати, тоді було б більше шансів", - вважає підприємець.
Андрій розповів, що бачив у тезці-переможці конкурента. "Я розумів, що він може перемогти, хоча до кінця не вірив у це", - поділився своїм поглядом Андрій.
Андрій бачив у тезці конкурента (фото: instagram.com/diveeasy)
Коли чоловік пішов з проекту, то був розбитий, адже зовсім не очікував, що покине реаліті саме на тому етапі.
"Цей біль досі присутній, тому я не готовий ще до нових стосунків", - зізнався бізнесмен.
Він також відповів на питання, чи готовий завойовувати співачку за межами проекту.
"Це дещо не та ситуація, не та історія. В якійсь мірі досі боляче. Я розумію, що Златі я не потрібен. Вона дала це чітко зрозуміти. Якщо я знову буду намагатися завоювати її, то це буде марно, безглуздо", - поділився своїми думками бізнесмен.
Нагадаємо, що Злата Огнєвіч і переможець "Холостячки 2" Андрій Задворний розійшлися через 1,5 місяці після фіналу проекту.