Фаворит зрителей из "Холостячки 2" сделал признание об избраннице: важно выдержать паузу

Так, он описал свой женский идеал и признался, что со временем набор качеств потенциальной избранницы у него изменился.

Максим когда-то верил в женский идеал, но теперь его взгляды изменились (фото: instagram.com/tarmaks)

"Я формировал для себя портрет несколько лет назад, у меня были конкретные критерии: красивая, интересная, состоявшаяся, связанная с Китаем. И в какой-то момент я встретил такую, но понял, что это так не работает. И я не понимал: все, что есть - в тебе, а оно не екает! И что с этим делать? И я понял, что весь этот список никогда не работает! Мы декламируем одни вещи, а влюбляемся в других. Я думаю, что должен быть баланс эрудиции, чувства юмора, сексуальности", - озвучил свои критерии второй половинки он.

Бизнесмен считает, что определенных мест для встречи со своей судьбой нет – со второй половинкой можно познакомиться где угодно.

"Ты не знаешь, где встретить своего человека. Но ходить нужно. С этим был связан мой шаг, почему я пришел на проект (Холостячка 2 – ред.)", - пояснил Максим.

Максим пришел на "Холостячку 2" в поисках любви (фото: instagram.com/tarmaks)

К повышенному вниманию к себе мужчина относится философски и в омут с головой падать не собирается.

"С благодарностью отношусь к вниманию, но с удивлением, поскольку оно так резко на меня свалилось. Но тут важно выдержать паузу", - рационально рассуждает предприниматель.

Максим верит в любовь, но считает, что на каком-то этапе важно добавлять рассудок. Он также немного рассказал, как должна выглядеть девушка, чтобы пробудить интерес.

У Максима есть много хобби и увлечений (фото: instagram.com/tarmaks)

"Мне нравятся обтягивающие платья, подчеркивающие фигуру. Очень открытое декольте – это привлекательно, но не всегда подкупает", - рассказал о своих критериях Тарапата.

У Максима немало увлечений. Мужчина любит горные лыжи, серфинг и даже увлекался сальсой во время жизни в Китае, где у него свой бизнес. Свободное время он посвящает друзьям, книгам, эмоциональному наполнению.

Завидный жених честно перечислил и свои недостатки. Он мнительный, сомневается в себе и может заниматься бесконечно самокопанием и даже обесценивать себя.

"Ты можешь быть счастливым, переживая моменты трудностей, боли, трансформируя себя, в росте. Но то, что дополнит мою жизнь – это семья, дети. Мне этого уже хочется!" - признался Максим.