Наступает выздоровление: участник "Холостячки 2" озадачил сеть заявлением о любви

"Для меня любовь - это отношения, партнерство двух людей, которое начинается с влюбленности - "бабочек". Есть мнение, что влюбленность - это один из видов параноидального психического расстройства, в таком случае, это самая прекрасная болезнь. Но, в какой-то момент, через полгода, через год-два наступает выздоровление, и бабочки разлетаются", - решил углубиться в трактовку глубоких чувств он.

Андрей рассказал о разнице между любовью и влюбленностью (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Мужчина считает, что в паре людей должна объединять ценность, которую они несут друг для другу друга – это и будет ответ на вопрос, почему им лучше быть вместе, чем расстаться.

"По-моему, любовь - это привязанность, сексуальное влечение, ощущение безопасности, совместный быт, общие цели, общие интересы, в т.ч. досуг, совместный бизнес. Обязательно должно присутствовать уважение, эмпатия, забота друг о друге, абсолютное доверие, люди должны быть схожи по ценностям. Важно, чтобы у пары были общие хобби и увлечения", - озвучил он свои взгляды на жизнь и отношения.

Андрей Задворный поделился видением отношений в паре (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Андрей отметил, что на данном этапе жизни ему понятно, как люди могут проводить со второй половинкой 24/7, у него даже есть перед глазами примеры таких отношений в окружении.

"Я хочу так. Не верю в то, что нужно "отдыхать" друг от друга. Давайте посмотрим на очевидные примеры - отношения родителей, бабушек с дедушками, ведь чем дальше по жизни, тем больше они проводят времени именно вдвоем и они, на самом деле, не могут друг без друга", - предоставил свои аргументы мужчина.

Часть подписчиков Андрея разделила его позицию, другие же стали спортить о целесообразности постоянно быть рядом со второй половинкой.

В комментариях он уточнил, что его позиция не отменяет необходимости иметь время для себя, но львиную долю он хочет проводить с любимым человеком.

Андрей рассказал, какими видит отношения со второй половинкой (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

"У меня сейчас начался качественно новый виток в процессе изучения себя! Интересные мысли, буду делиться своими в процессе! По посту, тут влюбленность точно не препарирую, а любовь, скорее отожествляю с хорошими отношениями, чем с каким-то конкретным чувством или ощущением", - уточнил Андрей под постом.