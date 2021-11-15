Настає одужання: учасник "Холостячки 2" спантеличив мережу заявою про кохання

"Для мене любов - це відносини, партнерство двох людей, яке починається з закоханості - "метеликів". Є думка, що закоханість - це один з видів параноїдального психічного розладу, в такому випадку, це найпрекрасніша хвороба. Але, в якийсь момент, через півроку, через рік-два настає одужання, і метелики розлітаються", - вирішив заглибитися в трактування глибоких почуттів він.

Андрій розповів про різницю між любов'ю і закоханістю (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Чоловік вважає, що в парі людей повинна об'єднувати цінність, яку вони несуть один для одного одного – це і буде відповідь на питання, чому їм краще бути разом, ніж розлучитися.

"По-моєму, кохання - це прихильність, сексуальний потяг, відчуття безпеки, спільний побут, спільні цілі, спільні інтереси, в т.ч. дозвілля, спільний бізнес. Обов'язково має бути присутня повага, емпатія, турбота один про одного, абсолютна довіра, люди повинні бути схожі за цінностями. Важливо, щоб у пари були спільні хобі та захоплення", - озвучив він свої погляди на життя і стосунки.

Андрій Задворний поділився баченням стосунків у парі (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Андрій зазначив, що на даному етапі життя йому зрозуміло, як люди можуть проводити з другою половинкою 24/7, у нього навіть є перед очима приклади таких відносин в оточенні.

"Я хочу так. Не вірю в те, що потрібно "відпочивати" один від одного. Давайте подивимося на очевидні приклади - відносини батьків, бабусь з дідусями, адже чим далі по життю, тим більше вони проводять часу саме удвох і вони, насправді, не можуть один без одного", - надав свої аргументи чоловік.

Частина підписників Андрія розділила його позицію, інші ж стали сперечатися про доцільність постійно бути поруч з другою половинкою.

У коментарях він уточнив, що його позиція не скасовує необхідності мати час для себе, але левову частку він хоче проводити з коханою людиною.

Андрій розповів, якими бачить стосунки з другою половинкою (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

"У мене зараз почався якісно новий виток в процесі вивчення себе! Цікаві думки, буду ділитися своїми в процесі! По посту, тут закоханість точно не препарую, а любов, швидше ототожнюю з хорошими відносинами, ніж з якимось конкретним почуттям або відчуттям", - уточнив Андрій під постом.