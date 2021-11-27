Нужно было внимательно слушать: выбывший участник "Холостячки" после истории с разводом высказался о возвращении

"Ну что, многие рады моему возврату, многие нет, но историю уже не изменить. Я безумно рад, что у меня появилась такая возможность и наша история продолжается. Осталась последняя неделя, и я вам обещая, она будет самой яркой!" - обратился Роман к подписчикам.

Роман Свечкоренко прокомментировал возвращение на шоу (фото: instagram.com/svechkorenko)

Мужчина отметил, что ему очень приятно видеть множество радостных сообщений касательно его возвращения на проект.

"Тем, кто надеялся на другое, нужно было просто внимательно меня слушать. Я же сразу сказал, что вернусь. А значит, по-другому и быть не могло", - обратился Роман к злопыхателям, которые порадовались его вылету из проекта.

Скриншот (instagram.com/svechkorenko)

Масла в огонь подлил интригующий комментарий от Григория Решетника, который на официальной странице проекта в Instagam оставил сообщение: "Все только начинается".

Скриншот (instagram.com/holostyakstb)

К слову, Роман покинул проект после того, как Злата узнала, что мужчина пока официально не разведен, хоть больше и не живет с супругой, от которой у него есть дочь Мия. Певица тогда отпустила Романа решить вопросы с расторжением брака и заверила, что ждет его назад после того, как все формальности будут улажены.