Потрібно було уважно слухати: екс-учасник "Холостячки" після історії з розлученням висловився про повернення

"Ну що, багато хто раді моєму поверненню, багато хто ні, але історію вже не змінити. Я шалено радий, що у мене з'явилася така можливість і наша історія триває. Залишився останній тиждень, і я вам обіцяю, він буде найяскравішим!"- звернувся Роман до підписників.

Роман Свечкоренко прокоментував повернення на шоу (фото: instagram.com/svechkorenko)

Чоловік зазначив, що йому дуже приємно бачити безліч радісних повідомлень щодо його повернення на проект.

"Тим, хто сподівався на інше, потрібно було просто уважно мене слухати. Я ж відразу сказав, що повернуся. А значить, по-іншому і бути не могло", - звернувся Роман до злостивців, які пораділи його вильоту з проекту.

Скріншот (instagram.com/svechkorenko)

Масла у вогонь підлив інтригуючий коментар від Григорія Решетника, який на офіційній сторінці проекту в Instagam залишив повідомлення: "Все тільки починається".

Скріншот (instagram.com/holostyakstb)

До слова, Роман покинув проект після того, як Злата дізналася, що чоловік поки офіційно не розлучений, хоч більше і не живе з дружиною, від якої у нього є дочка Мія. Співачка тоді відпустила Романа вирішити питання з розірванням шлюбу і запевнила, що чекає його назад після того, як всі формальності будуть улагоджені.