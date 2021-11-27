RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Потрібно було уважно слухати: екс-учасник "Холостячки" після історії з розлученням висловився про повернення

Автор: Styler

В 11 випуску проекту " Холостячка 2"зі Златою Огнєвіч вирували пристрасті, які змінили весь хід проекту! Після знайомства трьох півфіналістів з рідними співачки, на Церемонії троянд на шоу раптово повернувся вибулий учасник, психолог Роман Свечкоренко.

Чоловік вирішив коротко прокоментувати в Instagam своє повернення на реаліті.

"Ну що, багато хто раді моєму поверненню, багато хто ні, але історію вже не змінити. Я шалено радий, що у мене з'явилася така можливість і наша історія триває. Залишився останній тиждень, і я вам обіцяю, він буде найяскравішим!"- звернувся Роман до підписників.

Роман Свечкоренко прокоментував повернення на шоу (фото: instagram.com/svechkorenko)

Чоловік зазначив, що йому дуже приємно бачити безліч радісних повідомлень щодо його повернення на проект.

"Тим, хто сподівався на інше, потрібно було просто уважно мене слухати. Я ж відразу сказав, що повернуся. А значить, по-іншому і бути не могло", - звернувся Роман до злостивців, які пораділи його вильоту з проекту.

Скріншот (instagram.com/svechkorenko)

Масла у вогонь підлив інтригуючий коментар від Григорія Решетника, який на офіційній сторінці проекту в Instagam залишив повідомлення: "Все тільки починається".

Скріншот (instagram.com/holostyakstb)

До слова, Роман покинув проект після того, як Злата дізналася, що чоловік поки офіційно не розлучений, хоч більше і не живе з дружиною, від якої у нього є дочка Мія. Співачка тоді відпустила Романа вирішити питання з розірванням шлюбу і запевнила, що чекає його назад після того, як всі формальності будуть улагоджені.

Нагадаємо, що раніше свій відхід з проекту прокоментував Максим Тарапата. Чоловік звернувся до Злати Огнєвіч і отримав від неї теплу публічну відповідь.

Читайте LITE в Google News
ХолостячкаЗлата Огнєвіч