Огня между нами не почувствовал: участник "Холостячки 2" раскрыл причину ухода из шоу

Мужчина заявил, что не может надолго оставлять работу. Он занимается с детьми с особенностями развития, а им нельзя делать большой перерыв между тренировками. К тому же, он не видел смысла оставаться в шоу, так как искры между ним и Златой не пробежало.

"Приглашение на проект "Холостячка" я воспринял не как соревнование, я воспринял это просто как еще один шанс встретить ту самую достойную женщину. Я знал, к кому я шел, и использовал этот шанс. В реальной жизни мы со Златой вряд ли пересеклись бы так тесно. Я шел к той самой Злате Огневич, но огня между нами я не почувствовал. И это тоже нормально. Я оценил всю ситуацию и понял, что это, пожалуй, единственное "соревнование", в котором я не хотел бы участвовать", - написал Присяжнюк после эфира.

Игорь не почувствовал огня между собой и Златой (фото: instagram.com/forte_igor)

Тренер заявил, что он за честность и не любит лицемерить.

"Побывав "за кулисами", я хочу еще раз подчеркнуть, что это шоу в первую очередь тоже соревнование. Хотя и соревнование за любовь достойной, как было на Троянской войне за внимание прекрасной Елены Троянской. Я не из тех людей, которые после первой же встречи будут говорить: "Злата мне очень нравится, я хочу с ней трое детей и собаку". Потому что считаю это лицемерием. Я за честность. А слова, вырезанные из контекста - это не мои слова", - добавил экс-участник реалити.

К слову, во втором эфире выяснилось, что Игорь ранее уже участвовал в подобных шоу - "Половинки" и "100 и 1". Поэтому и сама Огневич засомневалась, что он пришел построить отношения.

"Получается так, что ты препрыгиваешь из одного проекта в другой", - резюмировала Злата. И попрощалась с мужчиной. "Я иду из этого проекта не с тем, что хотел получить. Желаю, чтобы у них ничего не получилось", - с такими словами Присяжнюк покинул шоу.

Игорь Присяжнюк покинул "Холостячку 2" после 2-го выпуска (фото: instagram.com/holostyakstb)