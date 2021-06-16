Остапчук снялся в сериале и сделал интересное признание: "мы понимаем, что надо посмотреть!"

Остапчук на съемках сериала не скучал

Остапчук, кстати, не только играл на камеру во время съемок, но и проводил время с пользой. Так, на съемочной площадке нового сериала он составил свой топ книг, поразивших его в последнее время, и назвал произведение, от которого невозможно оторваться.

У звезды шоу "Маска" даже есть критерий: если он читает запоем, то ему уже трудно остановиться.

"Это ощущение можно сравнить с просмотром интересного сериала, который сразу захватывает. Однажды мы с Кристиной смотрели сериал "Бумажный дом". Мне как будто наркотики продали! Потому что уже был час ночи, сериал подходил к концу, пора ложиться спать, и тут показывают анонс следующей серии... Мы понимаем, что надо посмотреть! И продолжали сидеть перед экраном, глаза красные, на часах пять утра, а мы не могли оторваться! Вот такое же состояние возникает, когда книга написана очень хорошо, и ты не хочешь ее закрывать", - рассказал он.

Фото: Владимир Остапчук с женой Кристиной (instagram.com/vova_ostapchuk)

На съемочной площадке "Люси Интерна" Владимир с удовольствием назвал книги, которые ему понравились за последние несколько лет.

"Меня особенно поразило произведение Айн Рэнд "Атлант расправил плечи". Об этой писательнице сняли черно-белый документальный фильм, в котором она рассказала о своей концепции. Айн Рэнд плохо говорила на английском языке, хотя всю жизнь после эмиграции прожила в Штатах", - рассказал шоумен.

Следующая книга в списке Остапчука - это "Тонкое ощущение пофигизма".

А еще ведущий любит аудиокниги, их удобно слушать за рулем. Произведение Вадима Зеланда "Трансерфинг реальности" настолько понравилось Остапчуку, что шоумен прослушал его раз десять и даже процитировал автора:"Когда ты двигаешься к цели через свою дверь, тогда абсолютно все в твоей жизни складывается замечательно".

Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

О чем сериал "Люся Интерн"

После тридцати лет супружеской жизни Людмила Жук остается одна, потому что ее муж уходит к молодой любовнице.

Чтобы не впасть в депрессию, Люся решила изменить свою жизнь и реализовать давнюю мечту. В свое время она хотела стать врачом, но не закончила интернатуру. Несмотря на свой возраст, 50-летняя Люся собирается вернуться к медицине. В результате Жук оказывается среди молодых специалистов, которые вместе с ней проходят интернатуру на базе городской больницы.

История Люси, ее личная трансформация и кардинальные изменения в жизни - яркий пример того, что никогда не поздно достичь цели. В любом возрасте можно получить другую профессию, сменить обстановку и заняться тем, на что раньше не хватало времени.