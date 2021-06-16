Остапчук знявся у серіалі і зробив цікаве зізнання: "ми розуміємо, що треба подивитись!"

Остапчук на зйомках серіалу не нудьгував

Остапчук, до речі, не лише грав на камеру під час зйомок, а й проводив час з користю. Так, на знімальному майданчику нового серіалу він склав свій топ книг, які вразили його останнім часом, та назвав твір, від якого неможливо відірватися.

У зірки шоу "Маска" навіть є критерій: якщо він читає запоєм, то йому вже важко зупинитися.

"Це відчуття можна порівняти з переглядом цікавого серіалу, який відразу захоплює. Одного разу ми з Христиною дивилися серіал "Паперовий будинок". Мені ніби наркотики продали! Тому що вже була перша година ночі, серіал добігав кінця, пора лягати спати, і тут показують анонс наступної серії... Ми розуміємо, що треба подивитись! І продовжували сидіти перед екраном, очі червоні, на годиннику п'ята ранку, а ми не могли відірватися! Ось такий же стан виникає, коли книга написана дуже добре, і ти не хочеш її закривати", - розповів він.

Фото: Володимир Остапчук з дружиною Христиною (instagram.com/vova_ostapchuk)

На знімальному майданчику "Люсі Інтерна" Володимир із задоволенням назвав книги, які йому сподобалися за останні декілька років.

"Мене особливо вразив твір Айн Ренд "Атлант розправив плечі". Про цю письменницю зняли чорно-білий документальний фільм, в якому вона розповіла про свою концепцію. Айн Ренд погано говорила англійською мовою, хоча все життя після еміграції прожила в Штатах", - розповів шоумен.

Наступна книга в списку Остапчука - це "Тонке відчуття пофігізму".

А ще ведучий полюбляє аудіокниги, їх зручно слухати за кермом. Твір Вадима Зеланда "Трансерфінг реальності" настільки сподобався Остапчуку, що шоумен прослухав його разів десять і навіть процитував автора: "Коли ти рухаєшся до мети через свої двері, тоді абсолютно все в твоєму житті складається чудово".

Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Про що серіал "Люся Інтерн"

Після тридцяти років подружнього життя Людмила Жук залишається сама, тому що її чоловік іде до молодої коханки.

Щоб не впасти в депресію, Люся вирішила змінити своє життя та реалізувати давню мрію. Свого часу вона хотіла стати лікарем, але не закінчила інтернатуру. Незважаючи на свій вік, 50-річна Люся збирається повернутися до медицини. В результаті Жук опиняється серед молодих спеціалістів, які разом з нею проходять інтернатуру, на базі міській лікарні.

Історія Люсі, її особиста трансформація та кардинальні зміни в житті - яскравий приклад того, що ніколи не пізно досягти мети. У будь-якому віці можна отримати іншу професію, змінити оточення й зайнятися тим, на що раніше не вистачало часу.