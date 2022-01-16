Отвергнутый Огневич финалист "Холостяки 2" раскрыл правду об ее отношениях с победителем и страстях после шоу

Так, вокруг экс-участников и "холостяки" уже после шоу разгорелись нешуточные страсти.Оказалось, что отвергнутый ею Дмитрий Шевченко закрутил роман с девушкой, которая живет в одном подъезде с Огневич.

После проекта Дима и Злата попал в водоворот почти сериальных событий (фото: instagram.com/holostyakstb)

Однажды в доме его встретил победитель проекта и избранник певицы Андрей Задворный, а после того пара распалась и Злату ринулся поддерживать бизнесмен Максим Тарапата, он также случайно заметил Дмитрия, входящим в подъезд Златы.

Из-за неразберихи и недопонимая мужчины едва не перессорились между собой. Ведь Максим приревновал Злату к Дмитрию и думал, что они тайно встречаются. Эту любовно-детективную историю Шевченко комментирует с улыбкой.

"Он не позвонил и не спросил. Он проследил за мной, куда я буду заходить. Какие секреты! Позвони и спроси: Что ты тут делаешь? А они начинают накручивать кино о том, что я узнал подъезд, этаж", - рассказал мужчина.

Дмитрий осуществил мечту Златы - они прыгнули с парашютом (фото: instagram.com/holostyakstb)

Да и для самой Златы случайная встреча с Дмитрием была полной неожиданностью.

"Первый раз, когда увидела. Она: "Дима, ты что делаешь?" Я говорю: "Привет, спешу, позже расскажу". И ушел. Удивлена была", - вспомнил о первой встрече с певицей в подъезде ее дома бизнесмен.

"Сейчас с легкостью вижу, встречаю. Внутри нет такого, чтобы екнуло и были какое-то сожаления. Все получилось, как должно было получиться – даже лучше. Но когда она сказала "нет", мое самолюбивые было задето", - честно признался Дима.

История Димы и Златы была полна страсти и романтики (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

Он вспомнил, как пережил отказ певицы, ведь ему казалась, что она ответит ему согласием.

"Я сел на лавочке, красивый вид, сидел попивал вино, глядя на море. После этого мы впервые пообщались на пост-шоу – спокойно, осознанно, и на тот момент у меня уже были отношения", - рассказал Дмитрий.

Также Шевченко заявил, что чувства к победителю Задворному ему были видны невооруженным глазом.

"Андрей ей больше нравился. Она Андрея на самом деле любила, может и любит по сей день. Не знаю", - отметил он.

О возобновлении отношений со Златой у Дмитрия речь не идет. Зато после шоу он общается и с победителем Андреем Задворным, и с Максимом Тарапатой, подружился с Ильей Закорецким.