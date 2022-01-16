Відхилений Огнєвіч фіналіст "Холостячки 2" розкрив правду про її стосунки з переможцем і пристрасті після шоу

Так, навколо екс-учасників і "холостяки" вже після шоу розгорілися неабиякі пристрасті.Виявилося, що відхилений нею Дмитро Шевченко закрутив роман з дівчиною, яка живе в одному під'їзді з Огнєвіч.

Після проекту Діма і Злата потрапив у вир майже серіальних подій (фото: instagram.com/holostyakstb)

Одного разу в будинку його зустрів переможець проекту і обранець співачки Андрій Задворний, а після того пара розпалася і Злату кинувся підтримувати бізнесмен Максим Тарапата, він також випадково помітив Дмитра, який входить в під'їзд Злати.

Через плутанину і непорозуміння чоловіки ледь не пересварилися між собою. Адже Максим приревнував Злату до Дмитра і думав, що вони таємно зустрічаються. Цю любовно-детективну історію Шевченко коментує з посмішкою.

"Він не подзвонив і не запитав. Він простежив за мною, куди я буду заходити. Які секрети! Подзвони і запитай: що ти тут робиш? А вони починають накручувати кіно про те, що я дізнався під'їзд, поверх", - розповів чоловік.

Дмитро здійснив мрію Злати - вони стрибнули з парашутом (фото: instagram.com/holostyakstb)

Та й для самої Злати випадкова зустріч з Дмитром була повною несподіванкою.

"Перший раз, коли побачила. Вона: "Діма, ти що робиш?" Я кажу:"Привіт, поспішаю, пізніше розповім". І пішов. Здивована була", - згадав про першу зустріч зі співачкою в під'їзді її будинку бізнесмен.

"Зараз з легкістю бачу, зустрічаю. Всередині немає такого, щоб йокнуло і були якесь жалю. Все вийшло, як повинно було вийти – навіть краще. Але коли вона сказала "ні", моє самолюбство було зачеплене", - чесно зізнався Діма.

Історія Діми і Злати була сповнена пристрасті і романтики (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

Він згадав, як пережив відмову співачки, адже йому здавалася, що вона відповість йому згодою.

"Я сів на лавочці, гарний вигляд, сидів попивав вино, дивлячись на море. Після цього ми вперше поспілкувалися на пост-шоу - спокійно, усвідомлено, і на той момент у мене вже були стосунки", - розповів Дмитро.

Також Шевченко заявив, що почуття до переможця Задворному йому було видно неозброєним оком.

"Андрій їй більше подобався. Вона Андрія насправді любила, може, і любить донині. Не знаю", - зазначив він.

Про відновлення відносин зі Златою у Дмитра мова не йде. Зате після шоу він спілкується і з переможцем Андрієм Задворним, і з Максимом Тарапатою, подружився з Іллею Закорецьким.