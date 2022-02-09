UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ответ Леди Гаге и Адаму Драйверу: семья Гуччи снимет фильм о самих себе

Автор: Татьяна Турчаникова

Семейство Гуччи осталось настолько недовольным фильмом о себе, который снял голливудский режиссер Ридли Скотт, что планирует создать собственный документальный фильм о пути к всемирной славе.

Телевизионная драма и документальный фильм, посвященный семье Гуччи, находятся в разработке Sky Studios, поддерживаемой Comcast, сообщает variety.com.

Компания находится на ранних стадиях разработки высококачественного документального телесериала, который расскажет "историю великой семьи и великого бренда", – говорит продюсер Нильс Хартманн, старший вице-президент Sky Studios в Германии и Италии.

Оба проекта были представлены на Sky примерно год назад Марко Беларди для Leone Film Group, что привело к соглашению с несколькими членами семьи Гуччи, включая Алессандро Гуччи, Гуччио Гуччи-младшего и Джорджио Гуччи.

Нашумевший фильм, в котором сыграли Леди Гага и Адам Драйвер, рассказал о том, как дела династии Гуччи мягко говоря пошли на спад после убийства Маурицио Гуччи.

Семейство Гуччи раскритиковало фильм и заявило, что их близких показали "необразованными и бездушными подлецами".

Что покажут сами Гуччи? Ждем (фото, видео: instagram.com/houseofguccimovie)

Раньше Уиллем Дефо снялся для нового проекта в стильном аутфите.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнес