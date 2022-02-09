Відповідь Леді Газі і Адаму Драйверу: сім'я Гуччі зніме фільм про самих себе

Компанія знаходиться на ранніх стадіях розробки високоякісного документального телесеріалу, який розповість "історію великої родини і великого бренду", – говорить продюсер Нільс Хартманн, старший віце-президент Sky Studios в Німеччині та Італії.

Обидва проекти були представлені на Sky приблизно рік тому Марко Беларді для Leone Film Group, що призвело до угоди з кількома членами сім'ї Гуччі, включаючи Алессандро Гуччі, Гуччіо Гуччі-молодшого та Джорджіо Гуччі.

Гучний фільм, в якому зіграли Леді Гага і Адам Драйвер, розповів про те, як справи династії Гуччі, м'яко кажучи, пішли на спад після вбивства Мауріціо Гуччі.

Сімейство Гуччі розкритикувало фільм і заявило, що їх близьких показали "неосвіченими і бездушними негідниками".

Що покажуть самі Гуччі? Чекаємо (фото, Відео: instagram.com/houseofguccimovie)