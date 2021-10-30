Сложно, когда тебя отталкивают: выбывший участник "Холостячки 2" раскрыл правду о своем уходе

"Вчера, просматривая 7 эпизод, пережил те же эмоции, что были в ту ночь. За весь период пребывания на проекте, невозможно не начать испытывать чувства и крайне сложно, когда тебя отталкивают, повесив ярлык, который не соответствует твоему внутреннему миру. Это делает больно…" - поделился эмоциями с поклонниками реалити Роман.

Он рассказал, что ему помогло прийти в себя после возвращения домой и залечить сердечные раны.



Роман Васильев рассказал, что испытал после ухода с проекта (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

"Когда у меня наступает сложный период в жизни, я беру себя в руки и окунаюсь с головой в работу. Так было и в этот раз", - уточнил он.

Также в "сторис" он отметил, что уже строит планы на будущее и готов их реализовывать.

"Жизнь не останавливается и нужно двигаться вперед . У меня есть еще мечта, которую я хочу реализовать", - признался целеустремленный Роман.

Скриншот (instagram.com/god_of_dentistry)