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Складно, коли тебе відштовхують: экс-учасник "Холостячки 2" розкрив правду про свій відхід

Автор: Ольвія Агаркова

Сьомий випуск "Холостячки 2" зі Златою Огнєвіч змусив серця шанувальників реаліті битися частіше. Адже побачення з учасниками стають все більш відвертими, а пристрасті між конкурентами розпалюються. Так, співачка поселилася з чоловіками в Одесі в одному будинку, а деякі з них скористалися можливостями, що відкрилися, і буквально скупали Злату в турботі і увазі, вигравши набагато більше часу на спілкування, ніж конкуренти. Також артистка сходила на індивідуальне побачення зі стоматологом Романом Васильєвим, яке стало для чоловіка останнім на проекті - на Церемонії Троянд зірка попрощалася з ним.

Роман вирішив поділитися пережитими емоціями з підписниками в Instagram.

"Вчора, переглядаючи 7 епізод, пережив ті ж емоції, що були в ту ніч. За весь період перебування на проекті, неможливо не почати відчувати почуття і вкрай складно, коли тебе відштовхують, повісивши ярлик, який не відповідає твоєму внутрішньому світу. Це робить боляче... " - поділився емоціями з шанувальниками реаліті Роман.

Він розповів, що йому допомогло прийти в себе після повернення додому і залікувати серцеві рани.


Роман Васильєв розповів, що випробував після відходу з проекту (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

"Коли у мене настає складний період в житті, я беру себе в руки і поринаю з головою в роботу. Так було і цього разу", - уточнив він.

Також в "сторіс" він зазначив, що вже будує плани на майбутнє і готовий їх реалізовувати.

"Життя не зупиняється і потрібно рухатися вперед. У мене є ще мрія, яку я хочу реалізувати", - зізнався цілеспрямований Роман.

Скріншот (instagram.com/god_of_dentistry)

У студії пост-шоу "Як вийти заміж" Роман зізнався, що випробував після прощання зі Златою. Чоловік також відповів на закиди у надмірній демонстрації ідеальності та перфекціонізму. Він уточнив, що є ввічливою і стриманою людиною, яка перед камерами поводилася точно так само, як і в житті.

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ХолостячкаЗлата Огнєвіч