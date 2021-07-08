Срочно повторить: Хейли Бибер восхитила сеть модным оттенком волос, который подойдет всем

Хейли позирует в белой футболке и сине-зеленой спортивной куртке. Такой простой образ, как обычно, выглядел на модели невероятно стильно. Она сделала макияж в натуральных тонах с бронзовым блеском на веках и скулах. А волосы уложила в легкую укладку beach waves. Она отлично подчеркнула, что звезда побывала у своего hair-стилиста.

Новый оттенок волос к лицу самой Хели, но подойдет всем (фото/видео: instagram.com/haileybieber)

Хейли сделала модное окрашивание, добавив высветленных прядей у лица, при этом корни остались ее натурального холодного оттенка. Длину 24-летняя модель также слегка отрегулировала, теперь волосы спускаются чуть ниже плеч. Идеально для жаркого лета! К слову, светлые пряди отлично "впишутся" в любой образ, независимо от цветотипа.