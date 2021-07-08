Терміново повторити: Хейлі Бібер захопила мережу модним відтінком волосся, який підійде всім

Хейлі Бібер злегка поміняла імідж, зробивши своє біляве волосся більш натуральним. Стилісти освіжили зачіску дівчини, додавши пару модних акцентів. Беремо до уваги!
Відео та фото в новому образі дружина Джастіна Бібера запостила у своєму блозі.
Хейлі позує в білій футболці і синьо-зеленій спортивній куртці. Такий простий образ, як зазвичай, виглядав на моделі неймовірно стильно. Вона зробила макіяж в натуральних тонах з бронзовим блиском на повіках і вилицях. А волосся уклала в легку укладку beach waves. Вона відмінно підкреслила, що зірка побувала у свого hair-стиліста.
Новий відтінок волосся до лиця самій Хелі, але підійде всім (фото/Відео: instagram.com/haileybieber)
Хейлі зробила модне фарбування, додавши висвітлених пасом біля обличчя, при цьому коріння залишилося її натурального холодного відтінку. Довжину 24-річна модель також злегка відрегулювала, тепер волосся спускається трохи нижче плечей. Ідеально для спекотного літа! До слова, світлі пасма відмінно "впишуться" в будь-який образ, незалежно від кольоротипу.
Нагадаємо, нещодавно Хейлі в компанії чоловіка побувала на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і першою леді Бріжит Макрон. Для світської події ікона стилю вибрала вельми провокаційне вбрання, оголивши живіт.