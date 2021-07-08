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Терміново повторити: Хейлі Бібер захопила мережу модним відтінком волосся, який підійде всім

Автор: RBC.UA

Хейлі Бібер злегка поміняла імідж, зробивши своє біляве волосся більш натуральним. Стилісти освіжили зачіску дівчини, додавши пару модних акцентів. Беремо до уваги!

Відео та фото в новому образі дружина Джастіна Бібера запостила у своєму блозі.

Хейлі позує в білій футболці і синьо-зеленій спортивній куртці. Такий простий образ, як зазвичай, виглядав на моделі неймовірно стильно. Вона зробила макіяж в натуральних тонах з бронзовим блиском на повіках і вилицях. А волосся уклала в легку укладку beach waves. Вона відмінно підкреслила, що зірка побувала у свого hair-стиліста.

Новий відтінок волосся до лиця самій Хелі, але підійде всім (фото/Відео: instagram.com/haileybieber)

Хейлі зробила модне фарбування, додавши висвітлених пасом біля обличчя, при цьому коріння залишилося її натурального холодного відтінку. Довжину 24-річна модель також злегка відрегулювала, тепер волосся спускається трохи нижче плечей. Ідеально для спекотного літа! До слова, світлі пасма відмінно "впишуться" в будь-який образ, незалежно від кольоротипу.

Нагадаємо, нещодавно Хейлі в компанії чоловіка побувала на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і першою леді Бріжит Макрон. Для світської події ікона стилю вибрала вельми провокаційне вбрання, оголивши живіт.

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