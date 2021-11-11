"Тот самый тип, от которого тошнит": участник "Холостячки 2" удивил обращением к зрителям шоу

Так, Андрей решил обратиться к поклонникам и хейтерам в сети, и поблагодарить как одних, так и других. Мужчине приятно, что зрители откладывают в сторону дела, чтобы сопереживать участникам или наоборот, обсуждать их и возмущаться, эмоционируют и обсуждают.

"Я благодарен вам за вашу категоричность, резкость, потому что иногда это подсвечивает проблемы", - нашел рациональное зерно в происходящем предприниматель.

Андрей Задворный обратился к зрителям "Холостячки" (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Он признался, что часто видит на лицах прохожих улыбки, они подходят и живо интересуются происходящим на шоу, делятся эмоциями и чувствами, не скупятся на добрые слова.

Не обходится и без нещадной критики, но даже за нее Андрей благодарен и принимает с пониманием.

"Я, тот самый тип, от которого вас тошнит, чувак со щербиной, некрасивый нищеброд, асексуальный, абьюзер, тиран, интриган, балабол, женоненавистник, безответственный выскочка, жмот, лицемер, которого непонятно почему до сих пор Злата не выгнала",- описал себя словами некоторых поклонников шоу Андрей.



⠀Андрей Задворный поблагодарил за похвалу и критику (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

"И я же искренний красавчик, с классным чувством юмора, настоящий, прямолинейный, дерзкий, со своей точкой зрения, тот, который не стелится, ответственный, интересный, самодостаточный, главный претендент на сердце Златы",- привел аргументы своих поклонников в сети мужчина.

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"От любви до ненависти один шаг, он очень простой (нет ничего проще ненависти). Гораздо сложнее шаг в обратном направлении, но не каждый способен на него", - философский подытожил бизнесмен.