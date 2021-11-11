"Той самий тип, від якого нудить": учасник "Холостячки 2" здивував зверненням до глядачів шоу

Так, Андрій вирішив звернутися до шанувальників і хейтерів в мережі, і подякувати як одних, так і інших. Чоловікові приємно, що глядачі відкладають у бік справи, щоб співпереживати учасникам або навпаки, обговорювати їх і обурюватися, емоціонують і обговорюють.

"Я вдячний вам за вашу категоричність, різкість, тому що іноді це підсвічує проблеми", - знайшов раціональне зерно в тому, що відбувається підприємець.

Андрій Задворний звернувся до глядачів "Холостячки" (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Він зізнався, що часто бачить на обличчях перехожих посмішки, вони підходять і жваво цікавляться тим, що відбувається на шоу, діляться емоціями і почуттями, не скупляться на добрі слова.

Не обходиться і без нещадної критики, але навіть за неї Андрій вдячний і приймає з розумінням.

"Я, той самий тип, від якого вас нудить, чувак зі щербиною, некрасивий волоцюга, асексуальний, абьюзер, тиран, інтриган, балабол, жінконенависник, безвідповідальний вискочка, жмот, лицемір, якого незрозуміло чому досі Злата не вигнала", - описав себе словами деяких шанувальників шоу Андрій.



Андрій Задворний подякував за похвалу і критику (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

"І я ж щирий красень, з класним почуттям гумору, справжній, прямолінійний, зухвалий, зі своєю точкою зору, той, який не стелиться, відповідальний, цікавий, самодостатній, головний претендент на серце Злати", - навів аргументи своїх шанувальників в мережі чоловік.

⠀

"Від любові до ненависті один крок, він дуже простий (немає нічого простішого ненависті). Набагато складніше крок у зворотному напрямку, але не кожен здатний на нього", - підсумував бізнесмен.