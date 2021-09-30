Участник "Холостячки 2" озадачил сеть видео, вырезанным из шоу: это хохма

Мужчинам показывали потенциальных детей Златы с каждым из участников проекта. Присутствующие должны были угадать, кто же возможный папа виртуального малыша. Снимки генерировались на основе фото претендентов на руку и сердце певицы и ее фотографии. Так, третья пара детишек – девочки и мальчика – вызвала больше всего обсуждения и приглянулись Злате.

Так, на экране появились милые светловолосы и кареглазые малыши.

"Каждый сидит и думает: может мои. Но много у нас брюнетов, а светленьки – всего трое: я, Олежка (Олег Плахотнюк – ред.) и Влад", - поделился своими наблюдениями Винченцо.

Маркетолог Влад Ясько тут же увидел в светленьком малыше копию своего детского снимка и был убежден, что именно он "папа" мальчика.

"Парень – это я в детстве! Белобрысый малой пацан. С таким же выражением лица, разрезом глаз, губами и носом. Ямочек не хватает. Тупо моя фотография. Я помню эту фотку. Она у нас стояла и маме очень нравилась", - был полностью уверен Влад.

Оказалось, что "родители" малышей – Винченцо и Злата. "Там детишки такие – красавчики. Дети оказались мои и Златины", - с улыбкой заявил польщенный ресторатор.

"Во втором выпуске нам решили показать, как примерно будут выглядеть наши дети со Златой. Смотрите видео, там хохма. И все же вопрос к вам. Вам дети больше похожи на моих или все таки на Влада Ясько? Кстати, именно эти детки больше всего понравились Злате. Момент вырезали из шоу, но я не смог не поделиться с вами", - подписал видео Винченцо.