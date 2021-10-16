Участник "Холостячки 2" удивил признаниями о себе и рассказал о конфликтах с конкурентами: могу быть брутальным

Зрители и даже участники "Холостячки 2" не раз "упрекали" его в том, что онлишком идеальный и последовательный, все его действия – выверенные и спланированные. На это Роман ответил просто и сдержанно.

"Я же медик. У меня есть моя профдеформация – все должно быть четко, конкретно, по полочкам", - пояснил он.

"Меня удивляет, что воспитанного и сдержанного человека с правильными манерами называют идеальным, вешают ярлык. Я не хочу нравиться всем. Я просто хочу показывать свои манеры, и кому это нравиться – это мои люди. Я могу быть брутальным. Иногда и пошалить можно, но все должно быть в меру", - высказался Роман.

Стоматолог признался, готов ли к поцелую со Златой. Для него этот интимный момент несет особый, серьезный посыл.

"Я готов. Но поцелуй - это не просто касание губ – это что-то интимное. Это говорит о чувствах. Если со стороны Златы это будет взаимное, то тогда поцелуй 100% свершиться", - заявил Роман.

Роман впечатляет Злату романтическими поступками и сюрпризами (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

Он также рассказал правду о том, как уживаются участники на одной територии.

"Когда мы попали в дом, был момент притирки. Но мы очень быстро нашли общий язык и расставили все по своим местам и все микроконфликты, которые были, очень быстро решались. Ценно, что взрослые люди умеют договариваться. Я забыл, когда последний раз выходил из себя, кричал на кого-то", - признался романтичный врач.

Роман рассекретил свои скрытые таланты и рассказал о том, как он любит проводить досуг и какие у хобби у него имеются.

"Верховая езда – моя любовь. Я начал обучаться игре на фортепиано, на проекте я попробовал спеть. Но это точечные увлечения. Основное связанно с активным отдыхом, спортом, путешествями", - перечислил он свои предпочтения.