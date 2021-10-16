Участник "Холостячки 2" удивил признаниями о себе и рассказал о конфликтах с конкурентами: могу быть брутальным

Пятый выпуск романтического реалити осени "Холостячка 2" со Златой Огневич смело можно назвать горячим и урожайным на … поцелуи. Кроме того, некоторые участники шоу заставили звезду посмотреть на них по-новому. Так, Роман Васильев по-настоящему удивил Злату и своих конкурентов, которые до последнего момента даже не догадывались, что романтичный стоматолог тайком отправился к холостячке на Кипр, куда та улетела с тремя мужчинами. Он подготовил для артистки особое свидание, на котором та впервые встала на флайборд, а активный день парочка закончился романтическим ужином. Правда, в отличие от конкурентов Андрея Задворного и Дмитрия Шевченко, которые поцеловали Злату, доктор не позволил себе лишнего. Зато он эффектно появился по руку со звездой на Церемонии Роз.
Роман стал участником прямого эфира авторского шоу Григория Решеника LoveLiveShow в Instagram.
Зрители и даже участники "Холостячки 2" не раз "упрекали" его в том, что онлишком идеальный и последовательный, все его действия – выверенные и спланированные. На это Роман ответил просто и сдержанно.
"Я же медик. У меня есть моя профдеформация – все должно быть четко, конкретно, по полочкам", - пояснил он.
"Меня удивляет, что воспитанного и сдержанного человека с правильными манерами называют идеальным, вешают ярлык. Я не хочу нравиться всем. Я просто хочу показывать свои манеры, и кому это нравиться – это мои люди. Я могу быть брутальным. Иногда и пошалить можно, но все должно быть в меру", - высказался Роман.
Стоматолог признался, готов ли к поцелую со Златой. Для него этот интимный момент несет особый, серьезный посыл.
"Я готов. Но поцелуй - это не просто касание губ – это что-то интимное. Это говорит о чувствах. Если со стороны Златы это будет взаимное, то тогда поцелуй 100% свершиться", - заявил Роман.
Роман впечатляет Злату романтическими поступками и сюрпризами (фото: instagram.com/god_of_dentistry)
Он также рассказал правду о том, как уживаются участники на одной територии.
"Когда мы попали в дом, был момент притирки. Но мы очень быстро нашли общий язык и расставили все по своим местам и все микроконфликты, которые были, очень быстро решались. Ценно, что взрослые люди умеют договариваться. Я забыл, когда последний раз выходил из себя, кричал на кого-то", - признался романтичный врач.
Роман рассекретил свои скрытые таланты и рассказал о том, как он любит проводить досуг и какие у хобби у него имеются.
"Верховая езда – моя любовь. Я начал обучаться игре на фортепиано, на проекте я попробовал спеть. Но это точечные увлечения. Основное связанно с активным отдыхом, спортом, путешествями", - перечислил он свои предпочтения.
Напомним, что ранее Андрей Задворный возмутился из-за поцелуя Златы Огневич с его соперником.