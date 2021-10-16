Учасник "Холостячки 2" здивував зізнаннями про себе і розповів про конфлікти з конкурентами: можу бути брутальним

Глядачі і навіть учасники "Холостячки 2" не раз "дорікали" його в тому, що він ідеальний і послідовний, всі його дії – вивірені і сплановані. На це Роман відповів просто і стримано.

"Я ж медик. У мене є моя профдеформація - все повинно бути чітко, конкретно, по поличках", - пояснив він.

"Мене дивує, що виховану і стриману людину з правильними манерами називають ідеальною, вішають ярлик. Я не хочу подобатися всім. Я просто хочу показувати свої манери, і кому це подобатися – це мої люди. Я можу бути брутальним. Іноді і побешкетувати можна, але все повинно бути в міру", - висловився Роман.

Стоматолог зізнався, чи готовий до поцілунку зі Златою. Для нього цей інтимний момент несе особливий, серйозний посил.

"Я готовий. Але поцілунок - це не просто дотик губ - це щось інтимне, що говорить про почуття. Якщо з боку Злати це буде взаємне, то тоді поцілунок 100% відбудеться", - заявив Роман.

Роман вражає Злату романтичними вчинками і сюрпризами (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

Він також розповів правду про те, як уживаються учасники на одній території.

"Коли ми потрапили в будинок, був момент притирання. Але ми дуже швидко знайшли спільну мову і розставили все по своїх місцях і все мікроконфлікти, які були, дуже швидко вирішувалися. Цінно, що дорослі люди вміють домовлятися. Я забув, коли останній раз виходив з себе, кричав на когось", - зізнався романтичний лікар.

Роман розсекретив свої приховані таланти і розповів про те, як він любить проводити дозвілля і які у хобі у нього є.

"Верхова їзда - моя любов. Я почав навчатися грі на фортепіано, на проекті я спробував заспівати. Але це точкові захоплення. Основне пов'язано з активним відпочинком, спортом, подорожами", - перерахував він свої переваги.