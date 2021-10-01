Участник "Холостячки 2" Васко Младенов: я готов стать самым отважным супергероем для Златы

Васко, на прошлой неделе ты попал в своего рода зону риска. Во время танца со Златой она не отметила твой аромат. С какими мыслями и ожиданиями шел на встречу к ней?

У меня были двоякие ощущения. С одной стороны, я, конечно, расстроился из-за того, что Злате не понравился мой запах. Но с другой – возникшая ситуация дала мне возможность пойти на свидание с Холостячкой и опровергнуть ее первое впечатление. Конечно, я был рад возможности увидеться и пообщаться со Златой. Ее сомнения лишь дали мне внутренние силы настроиться на свидание и в полной мере раскрыться.

Во время общения со Златой Саша Борзенко сказал, что разделить общее время на троих мужчин – это его идея. Тебя это задело? Как думаешь, почему он так поступил?

Я не знаю, почему Саша так сказал. Возможно, он просто разволновался или забыл. Не думаю, что таким образом он хотел самоутвердиться.

На свидании Злата отметила, что вы с ней очень похожи. Согласен с мнением Холостячки?

Действительно, во время свидания выяснилось, что у нас со Златой очень много общих тем, интересов и вкусов. Нам с ней нравились одни и те же ароматы. Даже списки любимых стран для путешествий очень схожи. Удивительно много совпадений (улыбается). А это основа любых человеческих отношений. Меня это очень обрадовало.

Что для тебя самое главное в отношениях?

Общие интересы, умение общаться, быть на одной волне с партнером, уважение друг к другу.

Вы со Златой создавали собственный аромат. Поделись, какие запахи тебе нравятся. И обращаешь ли ты внимание на парфюмы девушек.

Конечно же, я обращаю внимание на парфюмы девушек. Мне нравятся легкие свежие летние запахи. Не слишком сладкие.

Ты поразил Холостячку исполнением собственной песни. Расскажи немного о ней.

Песню "Супергерой" я берег для особого случая. На свидании я увидел рояль, и мне захотелось поделиться со Златой сокровенным. Я безумно волновался, что сыграю неправильно аккорды, не попаду в ноты или забуду текст (улыбается). Для меня это был очень важный момент. Эта песня о страсти, о любви, о контрасте нежного и дикого в отношениях.

Готов ли ты стать супергероем для Холостячки?

Если мы со Златой продолжим строить отношения, конечно же, для своей девушки я готов стать самым смелым, лучшим и отважным супергероем.

Зрители единогласно отмечают в комментариях, что ты очень искренний и достойный претендент на сердце Златы. А как ты считаешь, в чем твое главное преимущество перед конкурентами?

Я не сравниваю себя с остальными ребятами, поскольку у каждого из нас уникальный набор качеств. Своими преимуществами я считаю богатый жизненный опыт, связанный с путешествиями. Мне удалось пожить на разных континентах, в разных странах, я учился в Нью-Йорке и Техасе. Повидал очень много разных культур, из которых почерпнул все самое лучшее. Мое открытое мировоззрение, позитивный взгляд на жизнь и искренность – достаточно сильная смесь (смеется).

Чем тебя привлекает Злата?

После нашего первого свидания я узнал Злату лучше. Она мне показалась очень лучезарной, искренней, открытой и милой. Мне понравилось, с каким удовольствием она поддерживала наш разговор. Злата мягко общалась, но в то же время у нее есть свое мнение. Надеюсь, эту легкость мы сможем с ней сохранить и дальше.

Васко Младенов рассказал об участии в шоу "Холостячка" и свиданиях со Златой Огневич (фото: пресс-служба телеканала СТБ)

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