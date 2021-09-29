Заготовлена определенная роль: выбывший участник "Холостячки 2" раскрыл правду о шоу

Кинодеятель Юрий Рудый, который покинул шоу "Холостячка 2" в первом выпуске , раскрыл правду о закулисье проекта. Мужчина пожаловался на то, что его показали на экране чуть ли не абьюзером, а также рассказал об истинных мотивах участников реалити.

В интервью изданию Viva 43-летний Юрий отметил, что его друзья были в шоке, когда увидели, каким его представили в рамках шоу.

При этом, по словам бывшего участника, из выпуска вырезали моменты, которые демонстрировали его положительные стороны, ведь для него уже определили другую роль.

"Если бы я сам был продюсером подобного проекта, то, наверное, тоже воспринимал бы участников как ресурс для создания рейтинговой передачи. А высокий рейтинг - это, прежде всего, хайп (другой вопрос, что контент при этом все равно может оставаться качественным, и это высший пилотаж). Но я побывал по другую сторону баррикад, и мне, как и большинству других участников, понравилось отнюдь не все. Главное - для тебя как участника заготовлена определенная роль, и ты обязан ей соответствовать. Например, изначально меня планировали подать в амплуа эдакого байкера-интеллектуала. Окей, мне это близко. Но в результате получился какой-то брутальный абьюзер. Что на самом деле нонсенс: мои друзья знают, что я добряк, и после просмотра шоу они были в шоке. Я тоже", - поделился Рудый.

Он добавил, что такие вещи могут плохо повлиять на репутацию и чувства участников.

"Я понимаю, что у каждого шоу есть своя концепция и сюжетная линия. Но, в отличие от кино, в реалити-проектах принимают участие не актеры, а живые люди с реальными чувствами. И подобные ситуации могут оставить очень неприятный осадок и в душе, и на репутации человека", - отметил кинорежиссер.

Юрий также рассказал, что очень многое из отснятого остается за кадром - по его мнению, часто несправедливо.

"А вот что было по-настоящему несправедливым, так это то, что мою "визитку" в передаче в итоге не показали. В нее вошли наши со старшим сыном занятия боксом, моя тренировка ММА в клетке, бэкстейдж моей сценарной деятельности - действительно крутые кадры! Думаю, создатели шоу вырезали их, так как не хотели, чтобы я получил симпатию зрителей", - убежден мужчина.

Рудый также раскрыл истинный мотив участников на проекте, и это, по его утверждению, - пиар.

"Не хочу делать безапелляционных заявлений, но лично я уверен, что все участники и сама участница пришли на шоу "Холостячка", прежде всего, ради пиара", - считает Юрий.

Что касается своего ухода из проекта, он отметил, что не ожидал от Златы Огневич такого решения, однако обиды на нее не держит.

"Я был уверен, что наше общение прошло на позитиве и потому удивился, когда героиня решила не оставлять меня в основном составе участников. Но в любом случае, это ее выбор и она имеет на него право", - подытожил выбывший участник.

Юрий Рудый откровенно рассказал об участии в "Холостячке 2" и закулисье шоу (фото: instagram.com/yuriyrudy)