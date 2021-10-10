Удовольствия на любой вкус и кошелек: участник "Холостячки 2" сделал заявление об отношениях и Огневич

После содержательного разговора на первой встрече Максим понял, что Злата по духу его человек. Ему захотелось не концентрироваться на планах на будущее, а наслаждаться моментами здесь и сейчас, невзирая на то, что на свидании он был не один, а разделил встречу с певицей с соперником Богданом.

Бизнесмен назвал Злату эмоциональной, энергичной и уверенной в себе, но, в то же время, хрупкой и нежной.

Максим покоряет Злату заботой и вниманием (фото: instagram.com/tarmaks)

"Мне нравится, когда она, как маленький ребенок, увлекается и уже не замечает ничего вокруг. Она очень настроилась стать на доску, чего б ей это ни стоило. Порой ее настойчивости и упорству можно было только позавидовать…" - описал отважную экстремалку Злату Максим.

Он пояснил, почему окружил Злату заботой и вниманием во время катания на доске.

"Пока она пробовала, я хотел, чтоб она чувствовала, что она не одна. Что есть рядом человек, который может поддержать. И если все сложится, на которого она сможет положиться и в будущем", - сделал смелое заявление он.

Также предприниматель философски порассуждал на тему отношений. Он задался вопросом, зачем строить отношения в современном мире и какой в них смысл?

"Для секса? Чтоб было с кем фильм посмотреть? Родить детей? Или выгулять собаку? Жизнь порой и так похожа на "супермаркет", где чувства и удовольствия есть на любой вкус и кошелек. Но одна вещь пока незаменима. Ощущение, что рядом человек, который вдохновляет всего лишь своим присутствием, примет и поддержит несмотря ни на что - в "супермаркете жизни" пока не продается", - резонно и мудро подчеркнул он.

Максим Тарапата сочинил для Златы добрую шуточную песню (фото: instagram.com/tarmaks)

Максим отметил, что лишь время покажет, смогут ли они со Златой стать теми людьми, которые найдут друг в друге поддержку и вдохновение. "А пока я просто рядом", - заверил бизнесмен.