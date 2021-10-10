Задоволення на будь-який смак і гаманець: учасник "Холостячки 2" зробив заяву про стосунки і Огнєвіч

Після змістовної розмови на першій зустрічі Максим зрозумів, що Злата по духу його людина. Йому захотілося не концентруватися на планах на майбутнє, а насолоджуватися моментами тут і зараз, незважаючи на те, що на побаченні він був не один, а розділив зустріч зі співачкою з суперником Богданом.

Бізнесмен назвав Злату емоційною, енергійною і впевненою в собі, але, в той же час, тендітною і ніжною.

Максим підкорює Злату турботою і увагою (фото: instagram.com/tarmaks)

"Мені подобається, коли вона, як маленька дитина, захоплюється і вже не помічає нічого навколо. Вона дуже налаштувалася стати на дошку, чого б їй це не коштувало. Часом її наполегливості і завзятості можна було тільки позаздрити... " - описав відважну екстремалку Злату Максим.

Він пояснив, чому оточив Злату турботою і увагою під час катання на дошці.

"Поки вона пробувала, я хотів, щоб вона відчувала, що вона не одна. Що є поруч людина, яка може підтримати. І якщо все складеться, на яку вона зможе покластися і в майбутньому", - зробив сміливу заяву він.

Також підприємець філософськи поміркував на тему відносин. Він задався питанням, навіщо будувати стосунки в сучасному світі і який в них сенс?

"Для сексу? Щоб було з ким фільм подивитися? Народити дітей? Або вигуляти собаку? Життя часом і так схожа на "супермаркет", де почуття і задоволення є на будь-який смак і гаманець. Але одна річ поки незамінна. Відчуття, що поруч людина, яка надихає всього лише своєю присутністю, прийме і підтримає незважаючи ні на що - в "супермаркеті життя" поки не продається", - резонно і мудро підкреслив він.

Максим Тарапата склав для Злати добру жартівливу пісню (фото: instagram.com/tarmaks)

Максим зазначив, що лише час покаже, чи зможуть вони зі Златою стати тими людьми, які знайдуть один в одному підтримку і натхнення. "А поки я просто поруч", - запевнив бізнесмен.