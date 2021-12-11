Она умеет дружить: финалист "Холостячки 2" удивил признанием об отношениях с Огневич вне проекта

Дмитрий признался, что никогда не встречался с двумя девушками одновременно. Любовный треугольник он называет "предательством себя".

Секс на первом свидании Шевченко считает неправильным шагом, у мужчины был такой опыт, интим даже перерастал в отношения, правда, недолгие.

Дмитрий на пост-шоу расставил точки над "і" (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

Он также описал любимый женский типаж. "Всю жизнь нравились брюнетки. И не карьеристка, и не домохозяйка – что-то среднее", - рассказал Шевченко.

Дмитрий отмечает, что его не пугает наличие детей у избранницы, он уверяет, что готов к семье. "Хочу семью, хочу детей, построить дом", – поделился планами финалист "Холостячки 2". Для нормальной жизни мужчине нужно получать от 5 000 долларов в месяц.

Мужчина признается, что ничего бы не менял в своей линии поведения на проекте, если бы представилась такая возможность повторить путь на шоу сначала.

"Я бы ничего не менял. Но, когда пересматриваю проект, есть моменты, над которыми я работаю", - заявил Шевченко.

Дима и Злата после проекта общаются (фото: instagram.com/holostyakstb)

Дмитрий поделился мыслями, почему Огневич выбрала в финале реалити не его. "У Златы есть какие-то определены качества внешне, внутренне, по проявлениям, которые ей подходят больше", - пояснил мужчина.

Как выяснилось, Дмитрий и певица после проекта поддерживают отношения, но о любви больше речь не идет.

"Она умеет дружить, и я верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Когда есть какой-то вопрос, можем созвониться", - рассказал он.

Шевченко рассекретил, на какую тему общался с Огневич в последний раз. "По поводу тренировок. Она хочет ко мне в зал прийти. Никакого развития отношений, кроме дружбы, там быть не может", - заверил тренер и бизнесмен.

В личной жизни у Дмитрия все отлично – он уже нашел вторую половинку, причем, написал девушке сам.

"Одно время было, что я заядлый холостяк, но я уже не холостяк", - признался мужчина, но подробностями решил не делиться.

Правда, внимательные поклонники реалити уже вычислили, что Дмитий встречается с участницей первого "Холостяка", певицей Екатериной Шеффер. Именно ей приписывают роман с Шевченко. Девушка воспитывает 9-летнего сына и, что самое интересное, живет в том же ЖК, что и Огневич.

Она часто мелькает на страничке Дмитрия в соцсети и посещает его тренировки, а недавно мужчина показал пикантное короткое видео, где гладит стройную женскую ножку во время совместных СПА-процедур. Примечательно, что в тот день в такой же локации была замечена и Екатерина. Позже "сторис" исчезли о страничек молодых людей.



Дмитрий случайно засветил свою девушку ( YouTube/Факти ICTV. Новини)