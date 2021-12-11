Вона вміє дружити: Фіналіст "Холостячки 2" здивував зізнанням про стосунки з Огнєвіч поза проектом

Дмитро зізнався, що ніколи не зустрічався з двома дівчатами одночасно. Любовний трикутник він називає "зрадою себе".

Секс на першому побаченні Шевченко вважає неправильним кроком, у чоловіка був такий досвід, інтим навіть переростав у відносини, правда, недовгі.

Дмитро на пост-шоу розставив крапки над "і" (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

Він також описав улюблений жіночий типаж. "Все життя подобалися брюнетки. І не кар'єристка, і не домогосподарка – щось середнє", - розповів Шевченко.

Дмитро зазначає, що його не лякає наявність дітей у обраниці, він запевняє, що готовий до сім'ї. "Хочу сім'ю, хочу дітей, побудувати будинок", – поділився планами фіналіст "Холостячки 2". Для нормального життя чоловікові потрібно отримувати від 5 000 доларів на місяць.

Чоловік зізнається, що нічого б не міняв у своїй лінії поведінки на проекті, якби випала така можливість повторити шлях на шоу спочатку.

"Я б нічого не змінював. Але, коли переглядаю проект, є моменти, над якими я працюю", - заявив Шевченко.

Діма і Злата після проекту спілкуються (фото: instagram.com/holostyakstb)

Дмитро поділився думками, чому Огневич вибрала у фіналі реаліті не його. "У Злати є якісь визначені якості зовні, внутрішньо, за проявами, які їй підходять більше", - пояснив чоловік.

Як з'ясувалося, Дмитро і співачка після проекту підтримують стосунки, але про кохання більше не йдеться.

"Вона вміє дружити, і я вірю в дружбу між чоловіком і жінкою. Коли є якесь питання, можемо зателефонувати", - розповів він.

Шевченко розсекретив, на яку тему спілкувався з Огнєвіч востаннє. "З приводу тренувань. Вона хоче до мене в зал прийти. Ніякого розвитку відносин, крім дружби, там бути не може", - запевнив тренер і бізнесмен.

В особистому житті у Дмитра все відмінно - він вже знайшов другу половинку, причому, написав дівчині сам.

"Деякий час я був завзятим холостяком, але я вже не холостяк", - зізнався чоловік, але подробицями вирішив не ділитися.

Правда, уважні шанувальники реаліті вже вирахували, що Дмитро зустрічається з учасницею першого "Холостяка", співачкою Катериною Шеффер. Саме їй приписують роман з Шевченко. Дівчина виховує 9-річного сина і, що найцікавіше, живе в тому ж ЖК, що і Огнєвіч.

Вона часто миготить на сторінці Дмитра в соцмережі і відвідує його тренування, а нещодавно чоловік показав пікантне коротке відео, де гладить струнку жіночу ніжку під час спільних СПА-процедур. Примітно, що в той день в такій же локації була помічена і Катерина. Пізніше "сторіс" зникли про сторінок молодих людей.



Дмитро випадково засвітив свою дівчину (YouTube / Факти ICTV. Новини)