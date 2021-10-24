Всплыли важные детали о женатом участнике "Холостячки 2": позвонил и предупредил

Так, Роман жалеет, что так рано покинул шоу и ушел в шестом выпуске. Он отмечает, что не успел раскрыться и осуществить здуманное.

"Сейчас я уже понимаю, что личо для меня формат шоу сложный. Я никогда в подобном не участвовал. Я никогда не выставлял на показ свои отношения. Я не знал как это", - отметил психолог.

Скриншот (instagram.com/svechkorenko)

Он отметил, что, заполняя анкету на участие в проекте, не скрывал , что все еще официально женат и находится в бракоразводном процессе. По словам мужчины, его должны быле развести перед стартом съемок 19 мая, но судебное заседние перенесли в другой суд.

"Сразу после судебного заседания, на котором я присутствовал, я сразу же позвонил и предупредил, что меня не развели. Все, с кем я общался по поводу моего участия в проекте, знали, что я не разведен. Потому что я не скрывал этого", - отметил Роман.

Также он заявил, что и для самих участников его стаус не был тайной – они были в курсе, что бракоразводный процесс Свечкоренко растянулся на 7 месяцев.

Скриншот (instagram.com/svechkorenko)

Роман также отметил, что свое поведение на пост-шоу "Как выйти замуж" и словнесную перепалку с психологом-экспертом Андреем Жельветро не считает агрессивным – он просто остаивал личные границы.

Скриншот (instagram.com/svechkorenko)

Участник "Холостячки 2" пояснил, почему не рассказал Злате о том, что официально пока не свободен. Мужчина отмечает, что они с холостячкой не дошли до этапа отношений, когда такие откровения будут уместны – фактически у пары было лишь одно свидане, на котором они смогли спокойно пообщаться.

Скриншот (instagram.com/svechkorenko)

"Если бы вернуть время назад, я бы сказал раньше, но только чтобы пееиграть ситуацию, а не потому, что поменял точку зрения. Проблема была только в том, что у нас со Златой было совершенно разное восприятие одной ситуации", - считает Роман.