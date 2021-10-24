Спливли важливі деталі про одруженого учасника "Холостячки 2": подзвонив і попередив

Так, Роман шкодує, що так рано покинув шоу і пішов у шостому випуску. Він зазначає, що не встиг розкритися і здійснити здумане.

"Зараз я вже розумію, що для мене формат шоу складний. Я ніколи в подібному не брав участь. Я ніколи не виставляв на показ свої стосунки. Я не знав як це", - зазначив психолог.

Скріншот (instagram.com/svechkorenko)

Він зазначив, що, заповнюючи анкету на участь у проекті, не приховував, що все ще офіційно одружений і перебуває в шлюборозлучному процесі. За словами чоловіка, його повинні були розвести перед стартом зйомок 19 травня, але судове засідання перенесли в інший суд.

"Відразу після судового засідання, на якому я був присутній, я відразу ж подзвонив і попередив, що мене не розвели. Всі, з ким я спілкувався з приводу моєї участі в проекті, знали, що я не розлучений. Тому що я не приховував цього", - зазначив Роман.

Також він заявив, що і для самих учасників його стаус не був таємницею – вони були в курсі, що шлюборозлучний процес Свечкоренко розтягнувся на 7 місяців.

Скріншот (instagram.com/svechkorenko)

Роман також зазначив, що свою поведінку на пост-шоу "Як вийти заміж" і словнесную перепалку з психологом-експертом Андрієм Жельветро не вважає агресивною – він просто остоивал особисті кордони.

Скріншот (instagram.com/svechkorenko)

Учасник "Холостячки 2" пояснив, чому не розповів Златі про те, що офіційно поки не вільний. Чоловік зазначає, що вони з холостячкою не дійшли до етапу відносин, коли такі одкровення будуть доречні – фактично у пари було лише одне побачення, на якому вони змогли спокійно поспілкуватися.

Скріншот (instagram.com/svechkorenko)

"Якби повернути час назад, я б сказав раніше, але тільки щоб переграти ситуацію, а не тому, що поміняв точку зору. Проблема була тільки в тому, що у нас зі Златою було абсолютно різне сприйняття однієї ситуації", - вважає Роман.