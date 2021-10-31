Злата Огневич ответила на критику своего выбора на "Холостячке": всегда больно отпускать

Она опубликовала снимок, на котором запечатлена в бассейне с красной розой - бутоньеркой - в руке. На "Холостячке" бежевое платье, а ее волосы распущены.

Злата Огневич высказалась о выборе на "Холостячке 2" (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Огневич подчеркнула, что доверяет своим чувствам, и ей всегда непросто делать выбор.

"Церемония Слез. Такое альтернативное название про себя я дала этой церемонии роз. Потому что всегда больно отпускать, подбирать те самые, нужные слова. Мне так неприятно ранить других, потому что меня ранили множество раз… Знаю, что своим решением я приобретаю как друзей, так и врагов. Но это МОЙ выбор и только мне за него впоследствии отвечать", - написала Злата.

Злата Огневич не дала розу стоматологу Роману Васильеву в 7 выпуске шоу (фото: instagram.com/holostyakstb)

Позже певица также обратилась к хейтерам в разделе Stories своего аккаунта и даже пошутила, что теперь дорога к сердцу Романа открыта.

"С каждой церемонией роз на меня выливается все больше и больше хейта. Самое главное это то, что на свидания с мужчинами хожу именно я, не вы, которые смотрят по ту сторону экрана и возможно не видят каких-то моментов в общении и, самое главное, в моих чувствах. Потому что я хожу на свидания, оперевшись исключительно на свои чувства, на свои внутренние ощущения. Для меня это номер 1. Ну и кстати, девочки, которые очень опечалены моим выбором отправить Рому Васильева домой и не дать ему розу - теперь вы можете ему написать, у вас минус одна конкурентка", - заявила Огневич.