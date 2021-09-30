Звезда сериала "Топтун" откровенно рассказала, занято ли ее сердце в реальной жизни

Если вы любите детективные истории, к тому же созданные с отличным чувством юмора, то 4 октября в 17:00 на канале "Украина" вас ждет премьера сериала "Топтун". В 40-серийной мелодраме с элементами комедии одну из главных ролей сыграла Александра Польгуй .

Актриса рассказала в интервью Lite , как работала над ролью, чье мнение ей важно услышать и чем она занималась во время карантина.

Александра, вы сыграли главную роль в сериале "Топтун". Что вызвало у вас профессиональное любопытство во время работы над образом?

Здорово то, что мою Марину в этой истории ждет трансформация. Поначалу это застегнутый на все пуговицы капитан полиции. А дальше в ее жизни не обойдется без элемента превращения и расцветания в более романтичную, игривую женщину. Мы с художниками по гриму с удовольствием обсуждаем, как моя героиня будет тогда выглядеть.

У вас такая внешность, что вы можете быть и роковой женщиной, и неброской девушкой, и очень яркой, поэтому запоминающейся. Что помогает быть настолько разной: грим, настроение, определенные события в жизни?

Я думаю, что все-таки грим. Настрое и состояние тоже влияют, но они зависят от роли. У меня, в принципе, нет лица. Я прихожу на съемки, и художник по гриму создает то, что нужно для той или иной роли. А от внешнего перевоплощения я уже иду к внутреннему. Потому что то, что я вижу в зеркале утром, ничего не выражает. (Смеется).

Александра Польгуй очень самокритична (фото: пресс-служба канала "Украина")

Чье мнение о своей работе вам важно услышать?

Мнение моих педагогов, коллег и близких. Но все равно никто меня так не поругает, как я сама. (Улыбнулась). Мне все не нравится! Если какой-то удачный кадр, я говорю себе: "Слава богу! Хоть тут спасибо! Сколько можно?!".

Во время карантина некоторые люди решили отказаться от вредных привычек. Например, исключили из рациона сахар. А от каких слабостей вы не можете отказаться?

Я не люблю сладости. Могу выпить кофе с сахаром. Хотя в последнее время я отказалась от кофе. Он почему-то перестал мне нравиться. Чай с сахаром - вот мое сладенькое. Единственная моя слабость - я курю. Но с карантином это никак не связано. А еще я ленивая. Это, конечно, слабость. И на карантине я дала ей волю! (Улыбнулась).

Не каждый готов в этом признаться.

Так и было! На карантине я смотрела телевизор и читала книги. Но у меня собака, он парень молодой и активный, поэтому утром и вечером у нас пробежка. И так - два года в активном режиме.

Михаил Кукуюк и Александра Польгуй (фото: пресс-служба канала "Украина")

В одном из интервью вы сказали, что придерживаетесь интервального голодания.

В каком интервью?! Нет. Это просто был период, когда я не ела по утрам, а сейчас завтракаю. Просыпаюсь и понимаю, что уже голодная! Странно. А вообще я ем, когда хочу. Обычно это происходит в обед. Ужинать мне уже не хочется. Но если появится желание, то я поем. Могу съесть пиццу. Нормально, плотненько!

Ваш "сериальный" муж - Михаил Кукуюк. Вы уже работали вместе до участия в проекте "Топтун"?

Это наша первая совместная работа с Мишей. Конечно, я его знаю как блистательного актера театра и кино, но раньше мы не пересекались на съемочных площадках.

У вас уже были общие сцены?

По большому счету, у меня все сцены с Мишей.

Сердце актрисы свободно (фото: пресс-служба канала "Украина")

В реальной жизни ваше сердце занято?

Единственное, что могу сказать, я не замужем. Если бы у меня был муж, то по нашим выходам в свет и фото в инсте было бы понятно, что у нас семья. А так жизнь меняется, и нет смысла говорить о том, что происходит на данный момент.