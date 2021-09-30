Звезда сериалов Шорена Шония рассказала об Украине, воспитании дочки и ценных уроках от жизни

Актрису Шорену Шонию мы помним по первой части сериала, однако в новых сериях она появится в совершенно другой роли.

В понедельник, 4 октября, на канале "Украина" состоится премьера сериала "Тайная любовь. Возвращение". В продолжении культовой картины мы увидим любимых героев из первого сезона, а также совершенно новых персонажей.

Кого она сыграла на этот раз, как относится к конкуренции в профессии, о знакомстве с мужем-актером и воспитании 9-летней дочки Шорена рассказала в интервью Lite .

Ваша героиня Ирина как две капли воды похожа на девушку, которую когда-то любил главный герой Кирилл. Расскажите немного о вашем персонаже, как она появляется в доме героев?

Не очень люблю прямых оценок персонажа. Хочется создавать многогранные образы, как в жизни. Нет хороших и плохих, все зависит от разных факторов, от среды, в которой растет и живет человек, ситуаций, в которые попадает, от решений, которые принимает и порой потом о них жалеет. Поэтому просто могу сказать, что мой персонаж "неудобный" для главных героев. Потому-то отправляет их в прошлое, которое ими все еще владеет. А пока человек не отпустит прошлое, он не может жить настоящим. Как появляется мой персонаж в доме героев? Приходит устраиваться на работу. Больше ничего сказать не могу, чтобы не спойлерить.

Есть ли у вас с Ириной что-то общее?

Я считаю, что в каждом человеке есть все! Зависит от того, какие ростки поливаются. Лично мне в этом персонаже близко "чувство правды". Я очень восприимчива ко лжи, чувствую ее на физическом уровне (и в момент, когда нечестна с собой или с окружающими, и в момент, когда со мной нечестны). Это наша общая черта с Ирой.

Чем вам запомнились эти съемки? Может, было что-то, что нужно было делать впервые, освоить какие-то навыки?

Ну на самом деле сама роль не свойственна для меня. В основном до этого я играла более мягких и нежных героинь. А тут очень интересный, сложный и неоднозначный образ. И вот эта работа над персонажем запомнилась больше всего. Всегда интересно выходить за рамки комфорта и находить в себе что-то новое.

Шорена Шония предстала в новом амплуа (фото: пресс-служба канала "Украина")

С кем из актеров вы впервые познакомились во время съемок этого сериала, а может даже успели подружиться?

С большей частью актеров была знакома. А вот с самыми младшими актрисами Софией Котляровой и Кирой Подольской на площадке мы встретились впервые. С Кирюшей мы были знакомы online, во время карантина занимались с ней речью. И очень рады были встретиться на съемках.

Недавно вы начали преподавать в актерской школе. Чему именно обучаете и что самое главное стараетесь донести ученикам?

Да, в прошлом году на карантине я для себя открыла преподавание. Это очень хороший способ не стоять на месте и развиваться. Своего рода постоянный актерский тренинг. Я использую на своих занятиях разные техники, очень мне нравится метод Ли Страсберга. Главная моя задача - чтобы человек начал знакомиться с самим собой, изучать себя, свой голос, свое тело. В основном я делаю акцент на работу с голосом, технику речи. Мне очень точным кажется высказывание Марины Брусникиной "Ты освобождаешь голос - и человека тоже освобождаешь!". Вот и стараемся изучать себя и освобождаться.

Шорена с коллегами на съемках (фото: пресс-служба канала "Украина")

А в каком возрасте вы сами поняли, что хотите стать актрисой? Что вас к этому подтолкнуло?

Я никогда не планировала быть актрисой. Все произошло как-то случайно. После окончания школы меня немного штормило, я не могла понять, чем хочу заниматься. Поступила на психолога и через полгода бросила. Потом поступила на русскую филологию и однажды на факультете наткнулась на объявление о приеме в театральную студию "Жуки". И с этой студии началась моя большая любовь к театру и кино. Мне кажется, это очень важно - слышать себя, не бояться идти новым путем, открывать новые двери. Это всегда страшно, и я, как нормальный человек, иногда трушу. Но каждый раз, когда во мне просыпается трусиха, я себе напоминаю, что все значимые для меня вещи в жизни произошли именно в тот момент, когда я делала смелый шаг. И это дает мне силу идти вперед.

Говорят, в актерской профессии существует сильная конкуренция, особенно среди девушек. У вас есть друзья среди коллег?

Считаю, что здоровая конкуренция важна для развития. Мне кажется, очень важно окружать себя талантливыми и умными людьми, учиться чему-то новому друг у друга, делиться опытом. Но в первую очередь, в любой профессии ценю человеческие качества. Я общаюсь со многими актерами и актрисами, со многими из них поддерживаю дружеские отношения.

Актриса за здоровую конкуренцию (фото: пресс-служба канала "Украина")

Актерская профессия не самая стабильная, у каждого артиста бывают простои. А на карантине так вообще все остановилось. Вы сложно переживаете периоды без работы?

Конечно, сложно. Но в такие периоды важно осознать, что это временно, и заняться саморазвитием. Читать книги, смотреть спектакли, фильмы, интервью. Заниматься спортом, учить языки, осваивать новые навыки. И когда в следующий раз тебе выпадет возможность, ты будешь готова воспользоваться ею.

В Интернете есть информация, что вы родились в Грузии. А как переехали в Украину?

Я переехала в Украину, когда мне было 2 года. В Донецке жили мои бабушка и дедушка, родители мамы. Так я и оказалась в Украине.

У вас супругом творческая семья, он также актер. Как вы познакомились?

В 2008 году мы начали работать в Донецком ТЮЗе, там и познакомились. На одной из репетиций у Юры украли телефон и для меня это был повод оказаться рядом и показать свою заботу, а он потом рассказывал, что ему уже никакой телефон не нужен был, что он радовался тому, как я переживаю о нем, помогаю. И мы такие смешные ходили по театру искали телефон, возмущались, но на самом деле радовались этому нашему совместному расследованию. Вот с тех пор мы вместе все время что-то ищем, находим и снова ищем.

С мужем у девушки похожие взгляды (фото: пресс-служба канала "Украина")

На ваш взгляд, людям, которые занимаются одной профессией, проще построить отношения или сложнее?

Я слышу разные мнения. Но мне кажется, когда люди занимаются одним делом, у них общие интересы, взгляды, это однозначно хорошо. Не могу себе представить иначе.

Не возникает с мужем разногласий по поводу работы? Советуетесь по поводу ролей или принимаете решение самостоятельно?

У нас одинаковые взгляды на профессию, поэтому разногласий не возникает. Мы всегда советуемся друг с другом. Можем до поздней ночи обсуждать увиденное, прочитанное. Любим вместе придумывать решения спектаклей, ролей. В общем это захватывающее путешествие.

А дочка проявляет интерес к актерской профессии? Хочет, как родители, быть артисткой?

Конечно, проявляет. Прошлым летом у меня был проект "Перевод не требуется", были съемки в школе, и я взяла ее с собой. Она впервые побывала внутри съемочного процесса, и это был незабываемый опыт для нее. Но на самом деле это не единственная профессия, которая ей интересна. Мы, в свою очередь, стараемся прислушиваться к ее желаниям, а куда они ее приведут - покажет время.

Профессия должна приносить удовольствие, считает актриса (фото: пресс-служба канала "Украина")

Чем еще Яна интересуется?

Очень любит рисовать, много читает и любит писать свои истории, занимается танцами и музыкой. Из-за невероятной любви к сладкому говорит, что может будет кондитером. Выбор велик (улыбается). Главное - чтобы профессия приносила удовольствие! А при желании вообще можно их совмещать.

Вы когда-нибудь задумывались, чем могли бы заниматься, если бы не стали актрисой?

Вот честно, не знаю. Я очень неусидчивый человек, мне нужен постоянный поиск, и профессия актрисы мне всегда обеспечивает его. И что самое интересное, будучи актрисой, я могу изучать другие профессии, овладевать все новыми и новыми навыками, которые могут пригодиться в будущих проектах.

Какой совет, данный вам когда-то, считаете самым ценным?

Думаю, самые ценные советы и уроки всегда преподносит жизнь. Самое главное для меня - это беречь любимых и ценить каждый день, проведенный вместе.