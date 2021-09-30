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Зірка серіалів Шорена Шонія розповіла про Україну, виховання доньки та цінні уроки від життя

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Київ, Четвер 30 вересня 2021 18:20
Зірка серіалів Шорена Шонія розповіла про Україну, виховання доньки та цінні уроки від життя Шорена Шонія (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Вікторія Мельник

У понеділок, 4 жовтня, на каналі "Україна" відбудеться прем'єра серіалу "Таємне кохання. Повернення". У продовженні культової картини ми побачимо улюблених героїв з першого сезону, а також абсолютно нових персонажів.

Актрису Шорену Шонію ми пам'ятаємо по першій частині серіалу, проте в нових серіях вона з'явиться в зовсім іншій ролі.

Кого вона зіграла цього разу, як ставиться до конкуренції в професії, про знайомство з чоловіком-актором і виховання 9-річної доньки Шорена розповіла в інтерв'ю Lite.

Ваша героїня Ірина як дві краплі води схожа на дівчину, яку колись любив головний герой Кирило. Розкажіть трохи про вашого персонажа, як вона з'являється в будинку героїв?

Не дуже люблю прямих оцінок персонажа. Хочеться створювати багатогранні образи, як в житті. Немає хороших і поганих, все залежить від різних факторів, від середовища, в якому росте і живе людина, ситуацій, в які потрапляє, від рішень, які приймає і часом потім про них шкодує. Тому просто можу сказати, що мій персонаж "незручний" для головних героїв. Тому-то відправляє їх у минуле, яке ними все ще володіє. А поки людина не відпустить минуле, вона не може жити справжнім. Як з'являється мій персонаж в будинку героїв? Приходить влаштовуватися на роботу. Більше нічого сказати не можу, щоб не спойлерити.

Чи є у вас з Іриною щось спільне?

Я вважаю, що в кожній людині є все! Залежить від того, які паростки поливаються. Особисто мені в цьому персонажі близько "почуття правди". Я дуже сприйнятлива до брехні, відчуваю її на фізичному рівні (і в момент, коли нечесна з собою або з оточуючими, і в момент, коли зі мною нечесні). Це наша спільна риса з Ірою.

Чим вам запам'яталися ці зйомки? Може, було щось, що потрібно було робити вперше, освоїти якісь навички?

Ну насправді сама роль не властива для мене. В основному до цього я грала більш м'яких і ніжних героїнь. А тут дуже цікавий, складний і неоднозначний образ. І ось ця робота над персонажем запам'яталася найбільше. Завжди цікаво виходити за рамки комфорту і знаходити в собі щось нове.

Зірка серіалів Шорена Шонія розповіла про Україну, виховання доньки та цінні уроки від життяШорена Шонія постала в новому амплуа (фото: прес-служба каналу "Україна")

З ким з акторів ви вперше познайомилися під час зйомок цього серіалу, а може навіть встигли подружитися?

З більшою частиною акторів була знайома. А ось з наймолодшими актрисами Софією Котляровою і Кірою Подольською на майданчику ми зустрілися вперше. З Кирюшею ми були знайомі, під час карантину займалися з нею промовою. І дуже раді були зустрітися на зйомках.

Нещодавно ви почали викладати в акторській школі. Чому саме навчаєте і що найголовніше намагаєтеся донести учням?

Так, минулого року на карантині я для себе відкрила викладання. Це дуже хороший спосіб не стояти на місці і розвиватися. Свого роду постійний акторський тренінг. Я використовую на своїх заняттях різні техніки, дуже мені подобається метод Лі Страсберга. Головне моє завдання - щоб людина почала знайомитися з самою собою, вивчати себе, свій голос, своє тіло. В основному я роблю акцент на роботу з голосом, техніку мови. Мені дуже точним здається вислів Марини Бруснікіної "Ти звільняєш голос - і людину теж звільняєш!". Ось і намагаємося вивчати себе і звільнятися.

Зірка серіалів Шорена Шонія розповіла про Україну, виховання доньки та цінні уроки від життяШорена з колегами на зйомках (фото: прес-служба каналу "Україна")

А в якому віці ви самі зрозуміли, що хочете стати актрисою? Що вас до цього підштовхнуло?

Я ніколи не планувала бути актрисою. Все сталося якось випадково. Після закінчення школи мене трохи штормило, я не могла зрозуміти, чим хочу займатися. Поступила на психолога і через півроку кинула. Потім вступила на російську філологію і одного разу на факультеті натрапила на оголошення про прийом в театральну студію "Жуки". І з цієї студії почалася моя велика любов до театру і кіно. Мені здається, це дуже важливо - чути себе, не боятися йти новим шляхом, відкривати нові двері. Це завжди страшно, і я, як нормальна людина, іноді боюсь. Але кожен раз, коли в мені прокидається боягузтво, я собі нагадую, що всі значущі для мене речі в житті відбулися саме в той момент, коли я робила сміливий крок. І це дає мені силу йти вперед.

Кажуть, в акторській професії існує сильна конкуренція, особливо серед дівчат. У вас є друзі серед колег?

Вважаю, що здорова конкуренція важлива для розвитку. Мені здається, дуже важливо оточувати себе талановитими і розумними людьми, вчитися чомусь новому один у одного, ділитися досвідом. Але в першу чергу, в будь-якій професії ціную людські якості. Я спілкуюся з багатьма акторами і актрисами, з багатьма з них підтримую дружні стосунки.

Зірка серіалів Шорена Шонія розповіла про Україну, виховання доньки та цінні уроки від життяАктриса за здорову конкуренцію (фото: прес-служба каналу "Україна")

Акторська професія не найстабільніша, у кожного артиста бувають простої. А на карантині так взагалі все зупинилося. Ви складно переживаєте періоди без роботи?

Звичайно, складно. Але в такі періоди важливо усвідомити, що це тимчасово, і зайнятися саморозвитком. Читати книги, дивитися вистави, фільми, інтерв'ю. Займатися спортом, вчити мови, освоювати нові навички. І коли наступного разу тобі випаде можливість, ти будеш готова скористатися нею.

В Інтернеті є інформація, що ви народилися в Грузії. А як переїхали в Україну?

Я переїхала в Україну, коли мені було 2 роки. У Донецьку жили мої бабуся і дідусь, батьки мами. Так я і опинилася в Україні.

У вас чоловіком творча сім'я, він також актор. Як ви познайомилися?

У 2008 році ми почали працювати в Донецькому ТЮГу, там і познайомилися. На одній з репетицій у Юри вкрали телефон і для мене це був привід опинитися поруч і показати свою турботу, а він потім розповідав, що йому вже ніякий телефон не потрібен був, що він радів тому, як я переживаю про нього, допомагаю. І ми такі смішні ходили по театру шукали телефон, обурювалися, але насправді раділи цьому нашому спільному розслідуванню. Ось з тих пір ми разом весь час щось шукаємо, знаходимо і знову шукаємо.

Зірка серіалів Шорена Шонія розповіла про Україну, виховання доньки та цінні уроки від життяЗ чоловіком у дівчини схожі погляди (фото: прес-служба каналу "Україна")

На ваш погляд, людям, які займаються однією професією, простіше побудувати відносини або складніше?

Я чую різні думки. Але мені здається, коли люди займаються однією справою, у них спільні інтереси, погляди, це однозначно добре. Не можу собі уявити інакше.

Чи не виникає з чоловіком розбіжностей з приводу роботи? Радитеся з приводу ролей або приймаєте рішення самостійно?

У нас однакові погляди на професію, тому розбіжностей не виникає. Ми завжди радимося один з одним. Можемо до пізньої ночі обговорювати побачене, прочитане. Любимо разом придумувати рішення вистав, ролей. Загалом це захоплююча подорож.

А дочка проявляє інтерес до акторської професії? Хоче, як батьки, бути артисткою?

Звичайно, проявляє. Минулого літа у мене був проект "Переклад не потрібен", були зйомки в школі, і я взяла її з собою. Вона вперше побувала всередині знімального процесу, і це був незабутній досвід для неї. Але насправді це не єдина професія, яка їй цікава. Ми, в свою чергу, намагаємося прислухатися до її бажань, а куди вони її приведуть - покаже час.

Зірка серіалів Шорена Шонія розповіла про Україну, виховання доньки та цінні уроки від життяПрофесія повинна приносити задоволення, вважає актриса (фото: прес-служба каналу "Україна")

Чим ще Яна цікавиться?

Дуже любить малювати, багато читає і любить писати свої історії, займається танцями і музикою. Через неймовірну любов до солодкого каже, що може буде кондитером. Вибір великий (посміхається). Головне - щоб професія приносила задоволення! А при бажанні взагалі можна їх поєднувати.

Ви коли-небудь замислювалися, чим могли б займатися, якби не стали актрисою?

От чесно, не знаю. Я дуже непосидюча людина, мені потрібен постійний пошук, і професія актриси мені завжди забезпечує його. І що найцікавіше, будучи актрисою, я можу вивчати інші професії, опановувати все нові і нові навички, які можуть стати в нагоді в майбутніх проектах.

Яку пораду, дану вам колись, вважаєте найціннішою?

Думаю, найцінніші поради та уроки завжди підносить життя. Найголовніше для мене - це берегти коханих і цінувати кожен день, проведений разом.

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