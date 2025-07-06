У перлах та на Rolls-Royce: 50-річна зірка Spice Girls втретє вийшла заміж

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавиці.

Так, через три роки після заручин Scary Spice і її коханий, перукар Рорі Макфі, одружилися.

Весілля відбулося 5 липня у легендарному соборі Святого Павла в Лондоні - місці, яке зазвичай не приймає церемонії одружень.

Однак Мел Бі зробили виняток через її статус кавалера ордена Британської імперії за благодійну діяльність.

Попри те, що це вже третій шлюб співачки, вона не шкодувала розкоші: біла сукня з довжелезним шлейфом, фатою та вишуканими перловими деталями на рукавах і комірі стало справжнім акцентом свята.

Над сукнею працювала британська дизайнерка Жозефіна Скотт, яка розповіла, що Мел хотіла підкреслити у своєму образі силу, чуттєвість і вічну гламурність.

Після церемонії молодята виїхали на святкову вечерю у кареті, запряженій кіньми, а гостей перевезли класичними червоними двоповерховими автобусами Route Master.

Mel B married her hairstylist yesterday?? GENIUS. pic.twitter.com/s6oOtWavQ5 — Nicole Nichelle (@alamanecer) July 5, 2025

Щодо колег по Spice Girls - на весіллі була лише Емма Бантон.

#EmmaBunton aka Baby Spice attending Mel B's wedding at St. Paul Cathedral pic.twitter.com/kcvdw60EMq — ModernItGirl (@Modernitgirl) July 5, 2025

Вікторія Бекхем, Мелані Сі та Джеррі Холлівелл знову пропустили подію - так само як і 50-річчя Мел Бі у травні.

За словами інсайдерів, Вікторія хотіла бути присутньою, але поїхала за кордон.

"Вона дуже тепло ставиться до Мел, попри те, що їхні стосунки вже не такі близькі", - розповіло джерело.

Posh Spice привітала молодят у соцмережах відео і архівним фото.

А ось стосунки з Джеррі Холлівелл, за чутками, напружені - їм важко бути в одному просторі без конфліктів.

Вважають, що саме Джеррі колись зірвала переговори про возз’єднання гурту через розчарування в Мел.

Що відомо про особисте життя Мел БІ

Це вже третій шлюб Мелані. Вона була одружена з танцівником Джиммі Гулзаром, з яким у 1999 році народила доньку Фенікс.

Пізніше у неї з’явилася донька Енджел від актора Едді Мерфі. Другий шлюб із кінопродюсером Стівеном Белафонте, у якому народилася донька Мадісон, закінчився розлученням у 2017 році.

У своїх мемуарах Мел відкрито розповідала про домашнє насильство і спробу самогубства під час цього шлюбу.

З нинішнім чоловіком, перукарем Рорі Макфі, співачка дружила багато років.

Мел Бі і Рорі Макфі(фото: instagram.com/officialmelb)

Роман почався лише у 2018 році, а у 2022-му пара офіційно заручилася - попри обіцянки Мел більше ніколи не виходити заміж.