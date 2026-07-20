52-річна зірка Spice Girls Мел Сі вперше вийшла заміж: фото та деталі весілля

Колишня учасниця легендарного гурту Spice Girls Мелані Чісхолм, відома як Мел Сі, вперше вийшла заміж. 52-річна співачка та її коханий, австралійський манекенник і продюсер Кріс Дінгволл, зіграли весілля у Великій Британії.
Про це детальніше розповідає РБК-Україна з посиланням на Vogue.
Церемонія відбулася у суботу, 18 липня, у камерному форматі. Пара відмовилася від масштабного святкування та запросила лише найближчих людей. Весілля пройшло у замку в графстві Камбрія на північному заході Англії.
Для Мел Сі цей день став особливим не лише через початок нового етапу в особистому житті, а й через присутність рідних. Подружкою нареченої стала 17-річна донька співачки Скарлетт, яку вона виховує від попередніх стосунків із забудовником Томасом Старром.
Підтримати артистку прийшли й її колишні колеги по Spice Girls. Серед гостей були Емма Бантон, Мелані Браун та Джері Галлівелл.
Для весілля Мел Сі обрала стриманий та елегантний образ, створений її близькою подругою і колишньою колегою по гурту - дизайнеркою Вікторією Бекхем.
Співачка з’явилася у довгій сукні-комбінації молочно-білого відтінку. Вбрання мало легкий силует, тонкі бретелі та глибокий V-подібний виріз. Атласна тканина м’яко спадала по фігурі та доповнювалася невеликим шлейфом.
Делікатності образу додавало мереживо з рослинними мотивами, яким були оздоблені ліф і бічні частини сукні. Завдяки цьому мінімалістичне вбрання виглядало водночас романтично та вишукано.
У день весілля Мел Сі зробила ставку на природність. Вона залишила довге каштанове волосся розпущеним, уклавши його легкими хвилями.
Макіяж співачки був виконаний у натуральних відтінках, а завершив образ лаконічний букет із білих квітів та зелені.
Весільний стиль артистки підкреслив її індивідуальність - замість традиційної пишності вона обрала елегантність, комфорт і стриману розкіш.
Мел Сі познайомилася з майбутнім чоловіком у 2023 році через застосунок для знайомств Raya. На той момент Кріс Дінгволл жив у Сіднеї, а співачка планувала тур Австралією як діджейка.
Попри відстань, пара вирішила продовжити спілкування. Про свої стосунки Мел Сі офіційно розповіла у 2024 році.
В інтерв’ю Vogue артистка зізнавалася, що між нею та Крісом одразу виникла особлива близькість.
"Мені було 49 років, коли я зустріла Кріса, і я була у дуже гарному настрої. У нас було побачення в Австралії, і з того часу нас важко розлучити", - розповідала співачка.
За словами Мел Сі, її чоловік став важливою частиною не лише її життя, а й життя доньки Скарлетт.
"Він став таким чудовим доповненням до мого життя та життя моєї доньки. Тому що я мати-одиначка. Моїй доньці 17, і ми вдвох - команда. Для будь-кого, хто приходить у наш світ, це буде важко, а він просто ідеально підходить", - поділилася артистка.