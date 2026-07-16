Анна Саліванчук стала жертвою популярної схеми з орендою житла на відпочинку в Греції

Відпустка української акторки Анни Саліванчук у Греції почалася з неприємностей. Разом із синами вона стала жертвою шахрайської схеми під час оренди житла.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на "сторіз" зі сторінки артистки в Instagram .

Що відомо про шахрайство з будинком

Анна заздалегідь забронювала приватний будинок біля моря. Та коли родина приїхала на місце, з'ясувалося, що чоловік, який здав їм житло, взагалі не мав на це права. Ця новина стала несподіванкою не лише для акторки, а й для її рієлторки.

Саліванчук показала нове житло на відпочинку (скриншот)

Через це Саліванчук в оперативному порядку довелося шукати інше житло та переїжджати. Вільним виявився лише дорожчий будинок із басейном. І, попри те, що спочатку родина брати цей варіант не планувала, іншого виходу у них не було.

"Ми натрапили на шахрая. Це вже третій будинок, який нам довелося змінити", - поділилася Анна.

Попри невдалий початок відпочинку, новий будинок зрештою сподобався родині навіть більше за попередній.

Акторка розповіла про шахрайську схему в Греції (скриншот)

Оплата за житло

За словами Саліванчук, чоловік, який організував оренду, зрештою оплатив новий будинок власним коштом. Це було потрібно для того, щоб акторка з дітьми якнайшвидше звільнили помешкання та передали його справжній власниці.

Що відомо про Анну Саліванчук

Українська акторка театру й кіно народилася в місті Шепетівка Хмельницької області, здобула акторську освіту в університеті імені Івана Карпенка-Карого та приєдналася до трупи Театру на Подолі.

На пік своєї популярності вона піднялася після ролі Віри у комедійному серіалі "Одного разу під Полтавою". Крім цього, акторка знялася у багатьох українських фільмах і серіалах.

Що стсоується особистого життя, то раніше Саліванчук була одружена з продюсером Олександром Божковим. У шлюбі народилися двоє синів. Після розлучення акторка самостійно займається вихованням дітей, продовжує працювати в театрі, бере участь у телевізійних проєктах і активно веде сторінки в соціальних мережах.