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Анна Саливанчук стала жертвой популярной схемы с арендой жилья на отдыхе в Греции

10:49 16.07.2026 Чт
2 мин
Актриса поделилась тем, что ей пришлось пережить на отдыхе
aimg Наталия Крижановская
Анна Саливанчук стала жертвой популярной схемы с арендой жилья на отдыхе в Греции Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
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Отпуск украинской актрисы Анны Саливанчук в Греции начался с неприятностей. Вместе с сыновьями она стала жертвой мошеннической схемы во время аренды жилья.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на "сториз" со страницы артистки в Instagram.

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Что известно о мошенничестве с домом

Анна заранее забронировала частный дом у моря. Но когда семья приехала на место, выяснилось, что сдавший им жилье мужчина вообще не имел на это права. Эта новость стала неожиданностью не только для актрисы, но и ее риэлторки.

Анна Саливанчук стала жертвой популярной схемы с арендой жилья на отдыхе в ГрецииСаливанчук показала новое жилье на отдыхе (скриншот)

Поэтому Саливанчук в оперативном порядке пришлось искать другое жилье и переезжать. Свободным оказался только более дорогой дом с бассейном. И несмотря на то, что сначала семья брать этот вариант не планировала, другого выхода у них не было.

"Мы наткнулись на мошенника. Это уже третий дом, который нам пришлось сменить", - поделилась Анна.

Несмотря на неудачное начало отдыха, новый дом в конце концов понравился семье даже больше предыдущего.

Анна Саливанчук стала жертвой популярной схемы с арендой жилья на отдыхе в ГрецииАктриса рассказала о мошеннической схеме в Греции (скриншот)

Оплата за жилье

По словам Саливанчук, мужчина, который организовал аренду, в конце концов оплатил новый дом за свой счет. Это было нужно для того, чтобы актриса с детьми как можно быстрее освободили дом и передали его настоящей владелице.

Что известно об Анне Саливанчук

Украинская актриса театра и кино родилась в городе Шепетовка Хмельницкой области, получила актерское образование в университете имени Ивана Карпенко-Карого и присоединилась к труппе Театра на Подоле.

На пик своей популярности она поднялась после роли Веры в комедийном сериале "Одного разу під Полтавою". Кроме того, актриса снялась во многих украинских фильмах и сериалах.

Что касается личной жизни, то раньше Саливанчук была замужем за продюсером Александром Божковым. В браке родились два сына. После развода актриса самостоятельно занимается воспитанием детей, продолжает работать в театре, участвует в телевизионных проектах и активно ведет странички в социальных сетях.

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