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Аліна Гросу пояснила, чому не показує чоловіка публіці: "Маю право!"

18:00 31.07.2026 Пт
3 хв
Артистка воліє лишати особисте поза очима публіки
aimg Наталя Крижанівська
Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Українська співачка Аліна Гросу детальніше розповіла про особисте життя та пояснила, чому не ділиться сімейними подробицями у соцмережах. Артистка зізналася, що не намагається приховувати свої стосунки, однак свідомо залишає частину життя поза публічним простором.

Про це РБК- Україна розповідає з посиланням на інтерв'ю артистки для видання kp.ua.

Без режиму секретності

За словами співачки, її родина не живе у режимі секретності та не ховається від прихильників. Водночас вона вважає, що має повне право не перетворювати особисте життя на частину свого блогу.

Так Аліна Гросу відповіла і на чутки про те, що нібито вдруге вийшла заміж за російського актора Романа Полянського. Артистка наголосила, що її рішення не показувати кохану людину публічно не означає, що вона щось приховує.

"Я б не сказала, що приховую. Ми не живемо у режимі конспірації, не ховаємося від людей. Якщо хтось зустріне нас у місті - ми абсолютно спокійно можемо поспілкуватися чи сфотографуватися. Але чи маю я право не показувати чоловіка у своєму блозі? Звичайно, маю", - сказала Гросу.

Співачка також не розкриває особу батька своєї дитини, залишаючи цю частину життя приватною. За словами артистки, вона не бачить необхідності ділитися всіма сімейними моментами з аудиторією.

Що відомо про особисте життя "маленької бджілки"

Аліна Гросу не завжди тримала особисте життя за сімома замками. На початку кар'єри співачка часто ділилася подробицями стосунків, однак з роками змінила своє ставлення до публічності та вирішила залишати частину сімейних моментів лише для себе.

2019 року артистка вийшла заміж за бізнесмена Олександра Комкова. Весілля пара зіграла в Італії, проте шлюб виявився недовгим - вже 2020 року Гросу повідомила про розрив. Пізніше вона розповідала, що цей період був для неї непростим.

Згодом у житті співачки з'явився актор Роман Полянський. Їхні стосунки стали відомими 2021 року, а сама Гросу певний час не приховувала роман. Водночас після початку повномасштабної війни артистка почала рідше говорити про особисте та більше зосередилася на творчості.

Пізніше Аліна повідомила, що вдруге вийшла заміж, однак вирішила не розкривати особу свого чоловіка. Саме це стало причиною численних припущень серед прихильників, які пов'язували її обранця з Полянським. Однак, сама співачка не підтверджувала цих чуток.

Також Гросу нещодавно стала мамою, проте не поспішає розповідати подробиці про батька своєї дитини. Артистка пояснює, що не приховує родину, а просто не хоче робити близьких частиною постійного інформаційного простору.

Співачка переконана, що публічна людина не зобов'язана показувати аудиторії абсолютно всі сторони свого життя.

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