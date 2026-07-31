Алина Гросу объяснила, почему не показывает мужа публике: "Имею право!"

Без режима секретности

По словам певицы, ее семья не живет в режиме секретности и не прячется от поклонников. В то же время она считает, что имеет полное право не превращать личную жизнь в часть своего блога.

Так Алина Гросу ответила и на слухи о том, что якобы во второй раз вышла замуж за российского актера Романа Полянского. Артистка подчеркнула, что ее решение не показывать любимого человека публично не означает, что она что-то скрывает.

"Я бы не сказала, что скрываю. Мы не живем в режиме конспирации, не скрываемся от людей. Если кто-то встретит нас в городе - мы абсолютно спокойно можем пообщаться или сфотографироваться. Но имею ли я право не показывать мужчину в своем блоге? Конечно, имею", - сказала Гросу.

Певица также не раскрывает личность отца своего ребенка, оставляя эту часть жизни приватной. По словам артистки, она не видит необходимости делиться всеми семейными моментами с аудиторией.

Что известно о личной жизни "маленькой пчелки"

Алина Гросу не всегда держала личную жизнь за семью замками. В начале карьеры певица часто делилась подробностями отношений, однако с годами изменила свое отношение к публичности и решила оставлять часть семейных моментов только для себя.

В 2019 году артистка вышла замуж за бизнесмена Александра Комкова. Свадьба пара сыграла в Италии, однако брак оказался недолгим - уже в 2020 году Гросу сообщила о разрыве. Позже она рассказывала, что этот период был для нее непростым.

Впоследствии в жизни певицы появился актер Роман Полянский. Их отношения стали известны в 2021 году, а сама Гросу некоторое время не скрывала роман. В то же время, после начала полномасштабной войны артистка начала реже говорить о личном и больше сосредоточилась на творчестве.

Позже Алина сообщила, что повторно вышла замуж, однако решила не раскрывать личность своего мужа. Именно это стало причиной многочисленных предположений среди пользователей Сети, которые связывали ее избранника с Полянским. Однако сама певица не подтверждала эти слухи.

Также Гросу недавно стала мамой, однако не спешит рассказывать подробности об отце своего ребенка. Артистка объясняет, что не скрывает семью, а просто не хочет делать близких частью постоянного информационного пространства.

Певица уверена, что публичный человек не обязан показывать аудитории абсолютно все стороны своей жизни.