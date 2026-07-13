Артему Пивоварову приписали тайную свадьбу с коллегой: что о ней известно (фото)
Личная жизнь Артема Пивоварова снова оказалась в центре внимания. Артисту приписывают тайную свадьбу с девушкой, которая много лет работает в его команде.
РБК-Украина рассказывает, что известно о возможной женитьбе и как выглядит "избранница" певца.
Что известно о возможной свадьбе
Очередные слухи о свадьбе артиста вспыхнули с новой волной после появления нескольких фото в Telegram-канале Богдана Беспалова.
По его словам, избранницей певца стала Дарья Чередниченко, которая уже много лет работает в его команде. Девушка якобы недавно сменила фамилию на Пивоварову.
"Была Чередниченко Даша, стала Пивоварова Даша. Поздравляем Артема и Дашу Пивоваровых с тайной свадьбой", - написал блогер.
Возлюбленная Пивоварова сменила фамилию (скриншот)
Что известно о возможной жене Пивоварова
По данным социальных сетей, Дарья много лет занимается менеджментом артиста.
Об их романе заговорили еще в 2017 году. Поклонники обратили внимание, что в соцсетях девушки регулярно появлялись общие фотографии с Артемом.
На одних они позировали вместе и обнимались, а на других не скрывали чувств.
Не первые слухи о свадьбе
В конце прошлого года фаны снова заговорили об отношениях пары, когда Пивоваров нежно посмотрел на таинственную девушку в зале. Трогательный момент попал на видео.
Кроме того, весной 2024 года на безымянном пальце артиста заметили обручальное кольцо. Это спровоцировало предположение о возможной женитьбе. Сам Пивоваров избежал прямого ответа, объяснив, что это только аксессуар.
Певец и его вероятная избранница официально слухи о личной жизни не комментировали.
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При написании материала были использованы такие источники: Telegram-канал BespaLOVmedia, Instagram-аккаунты Пивоварова и Dasha Mavashy.