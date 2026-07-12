"Знову чайлдфрі". Алла Волкова вдруге стала мамою і розкрила ім'я доньки (фото)

Українська стендап-комікеса Алла Волкова та її чоловік, гуморист Богдан Боярин, потішили радісною новиною про поповнення в родині. У подружжя народилася донька.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram стендаперки.

Алла Волкова та Богдан Боярин стали батьками вдруге

Друга донька пари народилася 11 липня в одній з приватних клінік Києва. Комікеса опублікувала серію кадрів з малечею та чоловіком.

У підписі до фото Алла лаконічно та з гумором прокоментувала поповнення в родині.

"Знову чайлдфрі", - написала вона.

Серед фотографій можна побачити картку новонародженої. Окрім дати, на ній вказано ім'я дівчинки - Варвара.

Волкова та Боярин стали батьками вдруге (фото: instagram.com/fkudz)

Як відреагували в мережі

Публікація швидко зібрала десятки привітань від шанувальників, друзів та колег, серед яких Леся Нікітюк, MamaRika, Раміна та інші.

"Найщиріші вітання".

"Ааааай. Вітаємо".

"Мої вітання".

"Нехай росте здорова та щаслива".

"Вітаю, легкого відновлення та сил".

"Які гарні імена у ваших донечок".

"Здоров'я вам та донечці! Ви чудова мама".

Що відомо про Аллу Волкову

Українська стендап-комікеса родом з Червонограду (нині - Шептицький) Львівської області. Вирізняється яскравим та відвертим гумором, в якому підіймає теми особистого життя та побуту.

Алла стала першою українською артисткою комедійного жанру, якій вдалося зібрати понад сім тисяч глядачів у столичному Палаці спорту. Також вона активно бере участь в YouTube-проєктах.

Про другу вагітність Волкова повідомила у травні цього року просто зі сцени під час свого виступу.

"Думаю, що жінки тупіють під час вагітності не просто так. Це природа так робить, щоб розвести вас на другий раз, дівчатка. Звідки я це знаю? Тому що моїй дитині зараз рік, і в липні у неї з'явиться сестра", - сказала тоді вона.



Нагадаємо, вперше Волкова стала мамою 1 квітня 2025 року. Тоді у них з чоловіком народилася донька Злата.